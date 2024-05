Dan Petrescu, revenire la CFR Cluj: Echipa va fi în Europa, ăsta e obiectivul

Dan Petrescu, internațional din ”Generația de Aur”, a revenit pentru al patrulea mandat de antrenor la echipa de fotbal CFR Cluj.

Antrenorul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că i-a fost greu să refuze gruparea din Gruia.

”Au fost probleme în acest sezon, dar acum CFR este într-o poziție bună. și depinde numai de ea. Deci dacă rezultatele vor fi bune în ultimele trei meciuri atunci echipa va fi în Europa, pentru că ăsta e obiectivul. Trebuie să mi-l asum, pentru că am venit acum.

și e clar că dacă îl atingem e meritul tuturor antrenorilor care au fost aici. Recunosc, aș fi avut nevoie de o pauză, dar când CFR Cluj mă cheamă e greu să refuz.

Mă simt ca acasă aici, mă motivează totul, îmi place orașul, îmi place echipa, îmi plac fanii. Toată lumea s-a bucurat că m-am întors, acum sper să facem rezultate. Nu am venit să fiu judecat pentru ce am făcut aici, vreau să fiu judecat pentru ce fac de acum încolo”, a spus Dan Petrescu, scrie Agerpres.

Petrescu: Am avut nevoie de o pauză

De asemenea, tehnicianul a precizat că deși semnase contractul cu formația clujeană, începând cu 1 iunie, a acceptat să vină mai devreme după ce echipa a rămas fără antrenor cu licență Pro.

”Obiectivul meu când am plecat în Coreea a fost să câștig Champions League. și când am văzut că nu mai sunt șanse, am zis să mă întorc. Iar primul telefon l-am primit din partea patronului de la CFR Cluj. și am zis că vin fără nicio problemă, dar am nevoie de o pauză.

Nici nu cunosc campionatul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat la CFR, doar ce mai citeam din când în când. Așa că aș fi vrut o pauză mai lungă, pentru că semnasem de la 1 iunie. Dar apoi am primit alt telefon pentru că la CFR nu mai există un antrenor cu licența Pro, a expirat mandatul lui Hoban și Dican.

și atunci dacă nu veneam eu trebuia să vină alt antrenor pentru o lună. și cred că era ciudat. M-a rugat patronul și nu am avut cum să refuz. Eu am venit ca acasă aici. știu tot în club, mai puțin unii jucători. Dar cred că am găsit jucători de calitate, buni, serioși”, a menționat tehnicianul.

Duminică, de la ora 21:30, pe teren propriu, CFR Cluj, cu Petrescu la ”cârmă”, va juca împotriva formației FC Rapid,într-un meci contând pentru etapa a 8-a a play-off-ului Superligii.

În clasament, CFR Cluj se află pe locul al treilea, cu 37 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, echipă aflată pe locul secund.

Celelalte două meciuri ale etapei sunt programate astfel: Farul Constanța - Sepsi OSK Sf. Gheorghe (3 mai, ora 20:00) și Universitatea Craiova - FCSB (6 mai, ora 21:00).

