Sepsi OSK a acuzat arbitrajul la finalul meciului pierdut dramatic cu CFR Cluj - Video / Vezi clasamentul

CFR a câştigat datorită unui gol marcat de croatul Karlo Muhar (90+6), după ce Sepsi OSK a jucat mai bine de o repriză în nouă oameni. Covăsnenii au acuzat arbitrajul. La scorul de 1-1, Sepsi a rămas în inferioritate numerică. Darius Oroian și Florin Ștefan au primit cartonaș roșu de la arbitrul Marcel Bîrsan.

La interviurile de la finalul partidei, Denis Ciobotariu, fundașul celor da la Sepsi OSK, a atras atenția cu privire la faza respectivă și a zis că arbitrul a greșit.

'Este frustrant că pe o greșeală de arbitraj... primul galben trebuia să îl ia Kevin (n.r. Varga), nu Oroian, apoi galben. Eu așa știu, o să se vadă pe reluări, dar ne-am obișnuit, așa e la noi. Am intrat în fiecare meci cu seriozitate, am scos puncte, cât am putut, vom lupta până la final și vom face tot ce ne sta în putere pentru a aduna cât mai multe puncte.

Cred că e de aplaudat evoluția colectivă, toată lumea a alergat de trei ori mai mult decât ar fi trebuit, am avut spirit, probabil de asta nici nu intrau mingile în poartă, dar așa a fost să fie.

Este un punct bun de remarcat faptul că am avut acest spirit, ne-am dorit mult și că puteam și în nouă. Noi, cei care suntem, cred că ne facem treaba bine. Suntem omogeni și de asta am arătat de fiecare dată ne luptăm cu orice echipă', a afirmat Denis Ciobotariu, conform Digi Sport.

Video

Clasamentul

PLAY-OFF loc echipa M V E Î GM-GP P

1 FCSB 7 5 2 0 12-6 49

2 CFR Cluj 7 3 1 3 10-11 37

3 Farul Constanţa 7 4 1 2 14-8 35

4 Universitatea Craiova 6 3 0 3 8-8 34

5 Rapid 6 0 1 5 6-14 29

6 Sepsi OSK 7 1 3 3 8-11 28

PLAY-OUT loc echipa M V E Î GM-GP P

7 UTA 7 4 2 1 12-8 34

8 Oţelul Galaţi 7 5 1 1 8-5 33

9 FC Hermannstadt 7 3 2 2 10-5 31

10 Universitatea Cluj 7 2 2 3 8-7 29

11 Petrolul Ploieşti 6 2 2 2 5-9 26

12 FC Voluntari 7 2 3 2 11-9 23

13 FC U Craiova 1948 7 1 3 3 6-10 22

14 FC Botoşani 6 3 1 2 9-8 21

15 Dinamo 7 1 3 3 5-9 21

16 Politehnica Iaşi 7 1 1 5 4-8 21

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News