Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara, finala Cupei României. Munteanu: Nu se întâlnesc surprizele. Au dovedit că respectă această competiție

SC Oțelul va juca, miercuri, la Sibiu, de la ora 20.30, în finala Cupei României, împotriva formației Corvinul Hunedoara. Pentru gălățeni, aceasta este a doua finală, după cea pierdută în fața echipei Dinamo, în 2004, iar miza acestui meci este una mare, având în vedere că este singurul trofeu care le lipsește acestora.

Antrenorul Dorinel Munteanu susține că această finală se dispută între două echipe care au respectat competiție, mai ales că niciuneia nu i se acorda vreo șansă să ajungă într-un fază atât de avansată.

”Suntem în fața ultimului act, iar echipa noastră și cea adversă au dovedit că respectă această competiție. Nu puteam să ghicim în stele că vom fi în finală, dar seriozitatea cu care am abordat fiecare partidă și dorința de a ajunge aici spune foarte multe.

Nu cred că se întâlnesc în finală surprizele Cupei României, chiar dacă sunt sigur că la începutul competiției nici Oțelului și nici Corvinului nu le dădea nimeni nicio șansă.

Dar sunt echipele cele mai în formă care au respectat competiția. Așa că suntem finaliste meritate. Sigur, dacă am ajuns în finală, ne dorim să câștigăm Cupa.

Dar nu va fi ușor, pentru că adversarii formează o echipă foarte agresivă, bine organizată și dispusă la efort. Dar fiecare echipă are punctele ei pozitive și negative, așa că noi vom încerca să ne impunem”, a declarat tehnicianul Oțelul, Dorinel Munteanu, într-o conferință de presă.

Corvinul Hunedoara, ”cenușăreasa” fotbalului românesc

De partea cealaltă, antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara, Florin Maxim, crede în capacitatea echipei sale, chiar dacă vine dintr-o ligă inferioară și joacă în fața unei echipe de primă ligă.

”Am avut încredere în grupul de jucători, am adus cinci jucători de la liga a treia, am dat continuitate jucătorilor și chiar am crezut în obiectivul acesta, pentru că dacă nu îți propui nu ai ce să obții. Oțelul este o echipă la fel ca a noastră, avem cam același parcurs.

Noi am promovat și noi în Liga I, dar nu am avea dreptul să fim acolo. Oțelul e o echipă muncitoare, o echipă agresivă, care nu prea îți lasă timp de respiro. Am studiat-o bine, e o echipă arțăgoasă și cifrele arată asta.

Arată bine la multe capitole. Eu știu că finalele care se joacă, se câștigă și sper ca ora meciului să ne prindă în formă maximă. Suntem bine din punct de vedere medical, am toți jucătorii la dispoziție, am toate amănuntele legate de adversar, starea de spirit e bună, au încredere în ei, în potențialul lor”, a mai spus antrenorul hunedorenilor, subliniind că echipa Corvinul ”este așa ca un fel de Cenușăreasă a fotbalului românesc. Acum toată atenția este asupra noastră, pentru că de cel puțin 15 ani Corvinul nu mai spunea absolut nimic, evoluam în eșaloanele inferioare, în Liga a IV-a, în Liga a III-a.

Acum s-a creat această emulație în jurul echipei. Pentru comunitate cred că am ridicat cumva nivelul de fericire”, a declarat Maxim într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

