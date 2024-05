Ciolacu anunță "un excedent bugetar pe luna mai". "Nu trebuie să reinventăm noi mereu apa caldă"

„3,5% la finalul lui aprilie, deficitul, ar trebui să fie 5% la finalul anului. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea este: 'La un astfel de deficit, calcule complicate către sfârșitul anului, veți avea bani să majorați pensiile în septembrie?' ”, a fost întrebat premierul Marcel Ciolacu la Digi 24.

”Categoric. În primul rând, cred că vom avea un excedent pe luna mai. Avem acum încasări mai mari faţă de anul trecut cu 25 de miliarde. Asta înseamnă vreo cinci miliarde de euro. Tot ce şi-a prognozat ANAF-ul a fost depăşit lună de lună. Cu adevărat n-am oprit nicio investiţie. Am ajuns la 41 de miliarde în patru luni investiţi. Niciodată nu s-a întâmplat în istoria României. Dacă menţinem ritmul, e un delay, pentru că întâi investeşti, cheltui banii tu, statul, şi pe urmă ţi se întorc din taxe şi impozite. Cu alte cuvinte, am forţat investiţiile atât de necesare, ce să fac? Să-l opresc pe Grindeanu la autostrăzi, la CFR? Autostrada Moldovei? Toate au pornit, peste tot, unde mergeţi în ţară, şi în comune, şi în municipii, şi în centuri, peste tot se lucrează. Şi este deja un ritm şi controlat şi urmărit de factorii responsabili. Eu nu voi opri aceste investiţii. Aşa s-a dezvoltat şi Italia, aşa s-a dezvoltat şi Portugalia, aşa s-a dezvoltat şi Spania. Nu trebuie să reinventăm noi mereu apa caldă. Cu adevărat trebuie să fim serioşi”, a declarat primul-ministrul Marcel Ciolacu.

Reducerea deficitului bugetar

De asemenea, premierul Ciolacu a fost întrebat despre măsurile avute în vedere de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

„După alegerile europarlamentare, mai mult ca sigur după constituirea noii Comisii, va fi o discuţie la ECOFIN. Noi suntem singurul stat din Uniunea Europeană care are un angajament luat în ceea ce priveşte deficitul, deoarece am avut un deficit de 9,2%. N-am văzut pe nimeni ţipând când un inconştient a dus România la un deficit de 9,2%, cel mai mare, cred că din istorie (...) Cine a făcut? Îl ştiţi la fel de bine ca şi mine. Toată lumea a spus că o să fie un dezastru, o să fie şase virgulă (...) Am ajuns la un deficit, după ultimele socoteli, de 5,6%. Mai mult ca sigur că vom închide în jur de 5% deficitul şi vom avea un nou acord cu Uniunea Europeană. Discuţiile sunt dacă va fi pe cinci ani sau pe şapte ani, astfel încât să nu putem opri investiţiile pe care le avem în acest moment", a spus Ciolacu.

Digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Totodată, acesta a vorbit și despre digitalizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), despre care a spus că va folosită inclusiv Inteligenţa Artificială.

„În acest moment, încasează mult mai bine (n.r. ANAF). Cu această modestă digitalizare, pe care anul acesta o vom termina, cu noile reguli. Deja avem încasări mai mari din TVA, de 17%. Deci este clar, e evident că ne trebuie softuri. Noi avem inteligenţă artificială, nu mai lucrează nimeni cu pixul. Nu mai sunt funcţionarii de la ANAF care fac ei socoteli la companii. Peste tot în lume există un soft de risc, dar noi n-aveam date, ce să interpretăm? România n-avea nicio dată. De 33 de ani, veneau pe la dumneavoastră prin emisiune şi minţeau că fac digitalizarea ANAF-ului. Ne-am apucat de ea, am început să avem informaţii. Avem zeci de miliarde introduse în sistem. Există Inteligenţa Artificială, îţi face calculele de risc şi spune. Funcţionarul nu mai trebuie să plece de la ANAF cu servieta, să vadă unde se duce în control (...) Trebuie să ne modernizăm, nu mai avem timp. Se întâmplă acum, în timp real", a precizat primul-ministru.

