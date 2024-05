Marcel Ciolacu, despre tensiunile din Coaliție: Sunt vreo doi-trei pe la PNL, mai țipă ei ca pițigoii

„Eu, împreună cu domnul Nicolae Ciucă şi pe urmă, prin votul colegilor noştri, am decis să avem o coaliţie până la sfârşitul anului 2024”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

„Avem un guvern funcțional, în care nu sunt scandaluri, în care se lucrează. Toată lumea are declarații, ca și mine de altfel, ponderate și echilibrate. Lumea vede foarte clar, avem un Guvern al României format din PSD-iști și PNL-iști și avem o luptă electorală local și o listă comună la europarlamentare. Categoric pe data de 10 iunie va fi o ședință de coaliție ca să hotărâm dacă avem o abordare comună pentru următoarele alegeri sau separat. Guvernul României și-a trecut, din punctul meu de vedere, în acest moment, și-a trecut examenul. (...) Eu sunt foarte mândru de colegii mei că am reușit. Cu alte cuvinte, cred că primul semnal a fost dat de Nicolae Ciucă, când a fost de acord și ne-am ținut de protocol și s-a făcut rotația. Acum este al doilea examen că România a intrat într-o democrație consolidată”, a precizat premierul.

”Prietenia” cu Ciucă

Ciolacu a fost întrebat, în platoul Digi24, dacă ”prietenia” sa cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, merge mai departe.

„A fost un ”gentlemen's agreement” și un respect. Am avut niște principii amândoi de la care am plecat și am avut o linie roșie, nu neapărat trasată. N-ați văzut niciun PSD-ist să îl atace pe Nicolae Ciucă. Toți colegii mei au înțeles care este rostul și rolul acestei coaliții. E un moment complicat pentru România. Avem o stabilitate macroeconomică, dar suntem în mijlocul unei furtuni, ca să fim cât se poate de corecți.

Marcel Ciolacu: Nu mă deranjează deloc, cred că îl deranjează pe domnul Ciucă

Sunt vreo doi-trei pe la PNL, mai țipă ei ca pițigoii, dar o să le treacă. Nu dau nume. Nu mă deranjează deloc, cred că îl deranjează pe domnul Ciucă pentru că dânsul trebuie să se impună în interiorul partidului. Nimeni nu mai vrea scandaluri, toată lumea așteaptă o performanță guvernamentală și administrativă. S-a săturat lumea. Mai e PSD-ul la guvernare, nu mai e, după alegerile din 2024, sau PNL-ul, lucruri mai puțin importante. Avem cel mai complicat examen. Suntem ca o navă într-o furtună, suntem o navă solidă, nu suntem așa modernă de aceea am direcționat atâția bani în investiții. Rolul meu în acest moment este să o țin în direcția corectă.

Direcția corectă este Schengenul, direcția corectă este OECD, fără vize în America. Eu pun pariu cu dumneavoastră în seara asta, dacă România va reuși să iasă stabilizată și modernizată din această furtună va fi un jucător regional mai important decât ne așteptăm”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

