România a eliminat campioana en titre și intră în semifinală la Europeanul de tenis de masă

Dacă performanța fetelor în sferturile Campionatului European de tenis de masă, cu victorie clară contra Slovaciei (3-0), era previzibilă, ce a realizat echipa masculină a României în seara trecută poate fi considerat pur și simplu extraordinar. Naționala a învins Suedia, deținătoarea titlului european și vicecampioana olimpică, după un meci extrem de greu, decis în setul final.

Băieții României au scris o nouă pagină de istorie în tenisul de masă, iar povestea continuă astăzi, de la ora 20:00, când vor înfrunta Slovenia pentru un loc în finala Europeanului.

Eroii confruntării cu principala favorită au fost Eduard Ionescu, Iulian Chirița și Ovidiu Ionescu, fiecare aducând câte un punct echipei naționale. Singurul care a obținut două puncte pentru Suedia a fost Anton Kallberg, ocupantul locului 17 mondial, notează Adevărul.

Federatia Română de Tenis de Masă a surprins perfect desfășurarea meciului

Federatia Română de Tenis de Masă a surprins perfect desfășurarea meciului: „Iulian Chirița a fost protagonistul a două meciuri spectaculoase, în fața a doi adversari redutabili. La 0-1, el a adus primul punct României cu un joc captivant în fața lui Kristian Karlsson. Agil și mereu pregătit să furnizeze o lovitură fulgerătoare, tricolorul și-a construit jocul până la 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11), la capătul unui prim moment în care echipa României a început să spere într-o victorie.

Același Iulian Chirița a fost la înălțime și în meciul al patrulea, în care a luptat fantastic împotriva #17 mondial, Anton Kallberg. Tricolorul a jucat de la egal la egal cu nordicul, cu multe momente în care și-a impus jocul, însă cu un final care i-a aparținut adversarului, 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11).

România a trecut în avantaj, 2-1, după ce Ovidiu Ionescu a venit cu experiența și calitățile sale la masa de joc, iar veteranul echipei a continuat momentul bun cu o victorie în fața lui Elias Ranefur, scor 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)", a punctat Federația într-o postare pe rețelele sociale.

Eduard Ionescu a fost jucătorul care a deschis și închis partida cu Suedia

Eduard Ionescu a fost jucătorul care a deschis și închis partida cu Suedia. În prima confruntare, a pierdut cu Anton Kallberg, 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11), intrând în ritm abia în a doua parte a meciului.

Dar adevărata dramă s-a consumat în meciul său decisiv, ultimul al sfertului de finală. Eduard a dat dovadă de inteligență și curaj la masa de joc, reușind să-și gestioneze fiecare lovitură în momentele critice și să aducă victoria României, 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9).

Rezultatele complete România – Suedia 3-2: