În ciuda faptului că România beneficiază de atracții turistice unice în lume și de particularități culturale care pot atrage străini în țara noastră, acestea nu sunt promovate prin intermediul sportului. Lector univ. dr. Florian Petrică, jurnalist sportiv, a comparat această situație cu cea a Rwandei, care a ajuns să fie promovată pe tricourile echipei Arsenal din Premier League.

„Indiferent cât de clișeic ar suna, e nevoie de o strategie pe termen lung, dacă într-adevăr dorești să realizezi ceva. E valabil și pentru Statul Român în ceea ce privește sportul.

Degeaba ai această structură birocratică, moștenită de pe vremea structurii centralizate dinainte de 1990, dacă tu ca stat nu iei sportul în considerare și nu integrezi valoarea națiunii, nu vei reuși. Din punct de vedere al capitalului identitar, o echipă națională întotdeauna trebuie luată în seamă, pentru că mobilizează masele. Am văzut cum a fost la Campionatul European din 2024.

Noi avem Ministerul Sportului, Ministerul Turismului, dar în momentul în care echipa națională joacă - ar putea să joace și la Campionatul Mondial din Statele Unite din 2026 - nu avem o reclamă pentru mănăstirile din Bucovina, de exemplu. Nu foarte multă lume are așa ceva.

Rwanda, de exemplu, care are contracte în Marea Britanie, afișează mesajul „Visit Rwanda“ în Premier League. Probabil că, nouă, ori sportul nu ne folosește, ori nu ne dăm seama cât de important este. E vorba de profiturile pe termen scurt și de propriile interese. Nu e un secret“ , a zis Florian Petrică.

„Nu poți să fii rupt de lume în felul ăsta“

Jurnalistul sportiv a comentat și „canibalizarea“ fotbalului prin transformarea sa într-un produs mediatic ce îi ține pe suporteri acasă, în fața televizorului.

„Pe de altă parte e public de televizor care are de ales între Clinceni - Urziceni și Benfica Lisabona - FC Porto“, a completat Val Vâlcu.

„Asta este marea problemă, pentru că fotbalul, ca produs mediatic, după această investiție uriașă, a ajuns să se canibalizeze pur și simplu. Oamenii, în cazul Superliga, nu se duc pe stadion pentru că pot sta acasă să vadă și un meci din Superliga și toate celelalte meciuri din Europa.

E nevoie de o strategie. Nu poți să fii rupt de lume în felul ăsta. Sportul devine într-adevăr important pentru un stat în momentul în care poate să producă și este de folos prin venituri acelui stat. Statul englez, ca urmare a Premier League, are un beneficiu de 4 miliarde de lire sterline. La noi, investiția care contează e cea pe termen scurt, dacă ieși pe plus sau pe minus de la un sezon la altul. Ăsta e singurul scop“, a mai zis Florian Petrică.