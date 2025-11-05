O amintire despre Emeric Ienei.

Marele gazetar sportiv Gheorghe Mitroi le povestea celor mai tineri din redacție, prin anii ’90, o întâmplare cu Ienei din 1985, anul când a pornit „odiseea europeană”, care avea să se încheie cu Cupa Campionilor din 1986.

Prima etapă a fost cu o echipă din Ungaria pe care Steaua aproape că o eliminase și în anii ’80, când urma să ajungă la finală. Gheorghe Mitroi a însoțit atunci delegația în Ungaria, fiind corespondentul ziarului Scânteia.

Seara, în Ungaria, țară socialistă pe atunci, au fost lăsați mai mulți jurnaliști să meargă la meci. După ce echipa s-a culcat, la restaurantul hotelului, Gheorghe Mitroi a mai schimbat câteva vorbe cu Emeric Ienei, antrenorul.

Jurnaliștii îi spuneau:



— Domnule Ienei, aveți o echipă tare, are șanse să meargă bine, poate chiar să ajungă în primăvara europeană.

Ienei a răspuns:



— Da, echipa e bună, lotul e puternic, dar dacă aș avea un portar mare și un atacant de vârf, aș lua și Cupa.

Și, culmea, a avut dreptate: În finală a fost Duckadam, iar Pițurcă a fost vârful de succes.

Fostul antrenor Emeric Ienei, cel de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua București în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani.