Lector univ. dr. Florian Petrică, jurnalist sportiv, a discutat cu jurnalistul Val Vâlcu despre diferențele uriașe, la nivel de sporturi de echipă, dintre România și Serbia.

„Sârbii nu sunt în Uniunea Europeană, țara a fost afectată de război, a avut embargou, dar au performanță sportivă. Nu mă refer la tenis, unde au un campion“, a spus Val Vâlcu.

„Eu cred că sunt mai puțin comozi decât noi. În cazul lui Djokovic e loteria ADN, de care ne mai bucurăm și noi din când în când.

Ei sunt foarte buni la sporturile de echipă și asta ține de ADN-ul lor ancestral, care nu știu cum ar putea fi explicat. În orice caz, există o voință care e evidentă. Deși sunt o țară mică, la sporturile de echipă, ei întotdeauna au excelat, spre deosebire de noi.

Noi am avut nevoie de acea construcție la nivel central, care să selecteze cei mai buni sportivi și în felul ăsta să ajungem la performanță. Mă refer aici la Cupa Campionilor câștigată de Steaua București în 1986. La ei e altceva. Chiar dacă nu excelează la sporturile individuale, la cele de echipă pot fi uniți, sunt echipe omogene și le crește încrederea atunci când sunt împreună și au același scop. La noi chiar nu putem vorbi despre asta“, a spus Florian Petrică.

„Era o glumă la un campionat din Franța, când spuneau că la un contact mai lung „românii se tăvălesc“, și erau comparați cu mașina care piuie în parcare când e atinsă. Sârbii sunt pe picioare. În comunism, sârbii aveau voie să plece să joace în Occident după un număr de ani petrecuți în echipa de acasă, iar jucătorul știa că dacă trage tare un număr de ani, merge cu echipa de club în competiții, poate apoi să ajungă la echipe de club din Occident. La noi, în 1990 s-a spart conducta“, a completat Val Vâlcu.

„Și, cu rare excepții, nu a mai apărut nimic în loc. Sârbii chiar sunt buni și orice am spune, ei sunt puțini, chiar sunt puțini. Puțini fiind, reușesc să aibă performanță“, a precizat Florian Petrică.

„Dar uite că vin și croații, ne bat și muntenegrenii“, a completat Val Vâlcu.

„E același spațiu. Înainte ne bătea doar Iugoslavia, iar acum ne bat și sârbii, și croații, și muntenegrenii, și slovenii, și macedonenii ... toți. Recent ne-au bătut și bosniacii. E uluitor ce se întâmplă. Oamenii ăștia chiar au calități în ceea ce privește sportul.

E vorba de motivație. Toată lumea vrea să ajungă în Occident, pentru că acolo sunt banii cei mai mulți și cu siguranță se vor considera împliniți. Motivația contează extraordinar de tare, exact ce nu se mai întâmplă în România acum“, a spus Florian Petrică.