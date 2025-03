Dan Negru critică presa înainte de meciul România - San Marino: „Manipularea există și în fotbal, nu doar în politică”

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a comparat meciul dintre România cu San Marino, programat pentru luni, 24 martie, de la ora 21:45, cu un meci între România și Rădăuți, subliniind că San Marino și orașul românesc au o populație similară.





„Manipularea există și în fotbal, nu doar în societate sau în politică”

Într-un mesaj plin de ironie, Dan Negru a punctat că așteptările uriașe create pentru echipa națională de fotbal nu sunt justificate de rezultate concrete. Prezentatorul a evidențiat că, la Euro 2024, România a obținut o singură victorie, împotriva Ucrainei, și a fost învinsă clar de Belgia și Olanda.

„Manipularea există și în fotbal, nu doar în societate sau în politică. Așa cum politicienii de azi au presa pe care o merită, la fel e și în fotbal. Deseară România joacă cu Rădăuți. San Marino și Rădăuți au aceeași populație, vreo 30 mii de locuitori”, a scris Negru.

Acesta a continuat prin a critica modul în care presa a exagerat performanțele echipei naționale:

„Noi, media, suntem vinovați că am manipulat și am creat așteptări uriașe pentru naționala de fotbal după Euro 2024. Dacă peste 50 de ani cineva ar citi titlurile din ziarele de atunci, ar crede că România a câștigat turneul. Titlurile și breaking news-urile spuneau: ‘Am scris istorie’, ‘Generația de suflet a încântat Europa’. Pffff… Una e să nu dezamăgești, alta e să scrii istorie”.





„Nu existăm în fotbalul mare!”

Dan Negru a subliniat că România nu se află la nivelul fotbalului european de top, comparând parcursul naționalei cu realizările unor echipe mult mai mici, dar care au câștigat titlul european.

„La Euro, România a bătut doar Ucraina, echipa unei țări aflate în război. Atât! Am făcut un egal cu Slovacia (populația Slovaciei e cât Bucureștiul ????) și am fost zdrobiți de Belgia și Olanda (0-2 / 0-3). Nu am făcut istorie la Euro! A fost o exagerare de presă, așa cum sunt multe manipulările zilnice. Istorie au făcut țări mai mici decât România, care au cucerit titlul european: Grecia, Portugalia, Danemarca – toate cu o populație la jumătate față de a noastră”, scrie el.

Prezentatorul a ridicat și problema lipsei de valoare a jucătorilor români în fotbalul de elită, întrebând câți dintre fotbaliștii naționalei au ajuns la marile cluburi ale Europei după turneu:

„Câți dintre fotbaliștii din ‘generația de suflet’ s-au transferat după Euro la marile cluburi ale Europei, cele din Champions League? Nu existăm în fotbalul mare!”.





Paralele între fotbal și politică: „Suntem pe o cărare fără echilibru”

Dan Negru a extins analiza sa din fotbal către politică, criticând atât jucătorii, cât și comentatorii sportivi și analiștii politici, pe care îi consideră slabi în comparație cu generațiile anterioare.

„Nu existăm nici în politica mare! În fiecare seară, televiziunile au breaking news: “Americanii și Rușii ne decid soarta”. În politică și-n fotbal stăm la mâna altora! Minciuna presei de atunci se întoarce în capul “generației de suflet” despre care presa spunea că “a încântat Europa”.

Hagi l-a avut pe Țopescu! Fotbaliștii de azi au comentatori pe măsura lor. Coposu, Rațiu, Iliescu erau comentați de Octavian Paler sau Adrian Păunescu. Marțafoii politicii de azi au analiști pe măsura lor. Suntem pe o cărare fără echilibru care duce spre nicăieri… Fotbaliștii ca și politicienii, în campanii de calificare sau electorale, să caute respectul, nu atenția. Durează mai mult…”, a încheiat Negru.

Postarea sa a adunat rapid 4,8 mii de aprecieri și numeroase comentarii, unele susținându-i punctul de vedere, altele criticându-l pentru comparațiile dure.

