Ministrul Afacerilor Externe a vorbit despre necesitatea unei susțineri mai mari din partea liderilor statului pentru Ministerul de Externe, care are nevoie de o clădire nouă, sigură din punct de vedere seismic și de o consolidare instituțională.

„Cum vedeți reconstrucția politicii externe a României? De ce ați avea nevoie să începeți această reconstrucție?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Sunt mai multe planuri... Dumneavoastră cunoașteți foarte bine politica externă românească, din toate punctele de vedere, cunoașteți poate și Ministerul de Externe. Cred că îl cunoașteți mai bine decât mine pentru că eu am fost de două ori ambasador, dar un ambasador are și nu are legătură cu Ministerul de Externe, mai ales dacă vine din afara lui.



E un minister pe care ar trebui ca guvernanții, liderii statului, să-l iubească puțin mai mult. Este un minister care are nevoie de o clădire nouă, fără bulină roșie. Dacă veți face o vizită acolo, dumneavoastră, ambasadorul Coreei de Sud sau Marco Rubio, și tocmai atunci avem parte de un cutremur, precis Salonul de Onoare Nicolae Titulescu se prăbușește primul. Avem nevoie de asta", a spus ministrul Afacerilor Externe.

Emil Hurezeanu; Foto: Crișan Andreescu

„Avem nevoie de ocuparea locurilor de muncă"

Emil Hurezeanu a explicat că Ministerul de Externe are nevoie de oameni care să ocupe posturile vacante, de o nouă grilă de salarizare și de planuri profesionale clare. Acesta a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă tinerii angajați ai ministerului, în special cei veniți din alte orașe, din cauza salariilor mici.

„Avem nevoie de ocuparea locurilor de muncă, sunt sute de locuri neocupate, de o nouă grilă de salarizare, de planuri profesionale, personale și categoriale, sectoriale. Ce face un diplomat când intră în Ministerul de Externe? Vin mulți tineri cu studii bune, foarte bune, în străinătate. Salariul e mai mic de 4000 de lei în primii doi ani. Are nevoie de o chirie în București, dacă e un tânăr strălucit de la Satu Mare.

De toate astea trebuie să ne ocupăm mai mult pentru că politica externă și Ministerul de Externe, care este operatorul politicii externe, are nevoie de mai multă înțelegere, el e interfața țării cu ceilalți și are nevoie de o construcție instituțională și profesională mult mai consolidată, mai solidă”, a spus Emil Hurezeanu la DC News și DC News TV.

