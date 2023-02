Cutremurul din Turcia poate fi o lecție și pentru noi. Ce se întâmplă atunci când dezvoltatorii imobiliari își fac de cap? Clădirile noi și „rezistente la cutremur” au căzut precum piesele de domino

BBC a verificat exemple de blocuri construite recent care s-au prăbușit în cel mai recent dezastru.

O clădire din Malatya, terminată anul trecut și promovată pe rețelele de socializare cu o reclamă care spunea că a fost „finalizată în conformitate cu cele mai recente reglementări privind cutremurele”, s-a prăbușit în primele secunde ale seismului.

Textul spunea că toate materialele și manopera folosite au fost „calitate de primă clasă”.

Nu există nicio urmă de acest anunț acum, dar un număr de oameni au făcut fotografii și videoclipuri la ruinele care au rămas în urma clădirii și le-au postat online. Reclama se potrivește cu stilul celor similare de pe site-ul companiei.

These buildings don’t look like earthquake-resistant construction (earthquake proof buildings!). Especially since Turkey is one of the most earthquake prone countries in the world. https://t.co/bOrtv8cQwc — ????Selina Greaves ????~ Fan account ???? (@SelinaGreaves21) February 6, 2023

Un alt bloc de apartamente construit recent în orașul-port Iskenderun a fost fotografiat în mare măsură distrus.

În cazul acestei clădiri, compania de construcții a postat o imagine care arată că a fost finalizată în 2019, iar în reclamă era, de asemenea, menționată așa zisa rezistență la cutremur.

O altă clădire care a fost inaugurată în Antakya în 2019 poate fi văzută în mare măsură distrusă într-o imagine verificată de BBC.

Într-un filmuleț al ceremoniei de inaugurare a complexului locativ, din noiembrie 2019, proprietarul unei firme de construcții spune: „Proiectul Guclu Bahce City este deosebit de special în comparație cu celelalte prin locație și calitatea construcției”.

Deși cutremure au fost puternice, experții spun că clădirile construite corespunzător ar fi trebuit să poată rămâne în picioare.

„Intensitatea maximă pentru acest cutremur a fost violentă, dar nu neapărat suficientă pentru a doborî clădirile bine construite”, spune David Alexander, profesor de planificare și management al urgențelor la University College London.

„În cele mai multe locuri, nivelul de seism a fost mai mic decât maximul, așa că putem concluziona că din miile de clădiri care s-au prăbușit, aproape niciuna nu face față unui cod de rezistență la cutremur așteptat în mod rezonabil”.

We lost thousands of people in Turkey and Syria.



It is negligence, not fate, that people die in buildings that are not resistant to earthquakes.



Pray for every day you live healthy.pic.twitter.com/smdMQUPcek — Dervish ???? (@kundunsan) February 7, 2023

Nerespectarea regulilor de construcție

Reglementările privind construcțiile au fost înăsprite în urma dezastrelor anterioare, cel mai recent în 2018.

Au fost introduse și standarde de siguranță mai stricte în urma cutremurului din 1999 din jurul orașului Izmit, în nord-vestul țării, în care au murit 17.000 de oameni.

Cele mai recente reguli impun structurilor din regiunile predispuse la cutremure să utilizeze beton de înaltă calitate armat cu bare de oțel. De asemenea, stâlpii și grinzile trebuie să absoarbă eficient impactul cutremurelor. Aceste legi au fost, însă, prost aplicate.

„În parte, problema este că există foarte puține modernizari ale clădirilor existente, dar există și foarte puțină aplicare a standardelor de construcție”, spune profesorul Alexander.

Guvernul a prevăzut periodic „amnistii de construcție” – efectiv scutiri legale pentru plata unei taxe, pentru acele structuri construite fără certificatele de siguranță necesare. Acestea au fost aprobate încă din anii 1960 (cu cel mai recent în 2018).

Criticii au avertizat de mult că astfel de amnistii pot produce o catastrofă în cazul unui cutremur major.

#TurkeyEarthquake



There is a special place in hell for the construction elite in #Turkey who failed to build earthquake -resistant buildings.



This is awful ???? https://t.co/EV1IFYEjGg — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) February 6, 2023



Până la 75.000 de clădiri din zona afectată de cutremur din sudul Turciei au primit amnistii de construcție, potrivit Pelin Pınar Giritlioğlu, șeful Uniunii Camerelor Inginerilor și Arhitecților din Turcia.

Cu doar câteva zile înainte de cel mai recent dezastru, presa turcă a informat că un nou proiect de lege așteaptă aprobarea parlamentară care să acorde o nouă amnistie pentru lucrările recente de construcție.

Geologul Celal Sengor a declarat la începutul acestui an că adoptarea unor astfel de amnistii pentru construcții într-o țară cu istoricul seismic al Turciei echivalează cu o „crimă”.

După ce un cutremur mortal a lovit provincia de vest Izmir în 2020, un raport turc al BBC a constatat că 672.000 de clădiri din Izmir au beneficiat de cea mai recentă amnistie.

