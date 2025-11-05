Prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, membră a Academiei Române, a vorbit despre integrarea inteligenței artificiale în educație și a explicat că aceasta este deja parte din viața omului și nu poate fi eliminată, așa că teama față de aceasta nu este justificată.

„Avem motive reale de îngrijorare? Dacă ăsta este mersul timpului, dacă ăsta este sensul evoluției civilizației. Inteligența artificială face parte din existența noastră, nu putem elimina tehnologia, deja nu mai putem elimina inteligența artificială. Este important însă să vedem cum o folosim. Deci avem motive foarte serioase de îngrijorare sau intrăm într-un sens al evoluției și noi, ca adulți, ca părinți, ca profesori, ar trebui să avem o atitudine mai deschisă, mai permisivă, mai inovativă?", a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Cunoașterea nu mai se face prin transmitere. Deci nu este o cunoaștere transmisă, ci este o cunoaștere co-construită sau copilul intră împreună cu educatorul în acest proces de co-creație. Prin urmare, noi suntem cei care trebuie să învățăm împreună cu acești copii din generațiile Z, Alpha și Beta, să construim o nouă realitate educațională pentru a putea fi adaptabili, pentru că, da, noi nu putem să negăm ceea ce există, nu putem să negăm existența inteligenței artificiale, dar întrebarea noastră este cum o utilizăm, cum o integrăm în algoritm, cum o integrăm să construim acea gândire critică de care avem atâta nevoie?

Practic, la asta trebuie să fim deschiși: Cum împreună cu aceste generații, noi, ca și educatori, putem să co-construim sau co-creăm această realitate educațională", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus.

Cum va arăta realitatea Generației Beta

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a explicat că este important ca elevii să-și dezvolte gândirea critică pentru a decide ce este benefic pentru ei și că Generația Beta - copiii care se nasc astăzi și care vor crește într-o lume digitală și algoritmică - va trăi într-o realitate mixtă și se va confrunta cu probleme morale legate de folosirea inteligenței artificiale.

„E foarte important să știe să integreze această informație și să-și dezvolte gândirea critică în a analiza foarte clar ce este bun și ce nu este bun pentru ei. Să ne gândim la Generația Beta, care sunt copiii lumii algoritmice, sunt cei care, practic, vor trăi în societatea post-digitală.

Realitatea mixtă face parte din viața lor cotidiană, și atunci pe ei nu-i pot să-i duci într-o altă realitate, pentru că asta e realitatea în care ei se nasc și asta e realitatea în care ei se educă. Și atunci, probabil, această Generație Beta va fi, mă gândesc, generația care se va confrunta și cu dilemele morale ale coexistenței cu inteligența artificială.

Și noi ne confruntăm, ei, din ce în ce mai mult, dat fiind faptul că vor trăi scufundați în această lume a inteligenței artificiale", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus.

Marea provocare în educație și psihologie

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a spus care va fi marea provocare în educație și psihologie.

„Eu cred că provocarea noastră majoră în educație și psihologie va fi cultivarea rezilienței, empatiei și gândirii critice în acest context al virtualului și al inteligenței artificiale, astfel încât inteligența să servească dezvoltării umane și nu să o substituie. Este o provocare a noastră, a psihologilor, dar și a mediului educațional", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

