Cum și-a cunoscut soția Cristi Brancu. Anamaria Prodan, intervenție: "Am simțit ceva ce nu am mai simțit în viața mea"

Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii Exclusiv VIP, de la Prima TV, are o poveste de dragoste care pare desprinsă din basme. Cristi și Oana s-au cunoscut în urmă cu 14 ani, în direct, chiar în timpul unei emisiuni. El era prezentator, ea invitat.

SPECTACOLA: Ai marcat, recent, 14 ani de la momentul în care ți-ai cunoscut soția. Pe 21 ianuarie, în 2008, te-ai îndrăgostit, în direct, de Oana Turcu.

Cristi Brancu: Acel 21 ianuarie a fost sărbătorit de noi în fiecare an cu emoție, bucurie, surprize, de 14 ani. În vremuri de pace, ne prindea la Viena, Paris sau Istanbul, acum am fost la munte, la Poiana Brașov, iar Tudor, fericirea noastră, este cel care ne împlinește și ne dă forță. A fost un weeek-end minunat, cu o ninsoare superbă, cu seri romantice la munte în fața șemineului sau la restaurant, cu zâmbete pe părtie, în timp ce Tudor schia. Cu plimbări pânâ în vârf de munte. Cu multă iubire.

Anamaria Prodan le-a făcut cunoștință

SPECTACOLA: Cum a fost acea întâlnire și ce ai simțit în momentul în care ai văzut-o pentru prima dată?

Cristi Brancu: E un moment pe care-l privesc în urmă ca o binecuvântare. Pare un film. Cu câteva zile înainte de întâlnirea noastră, Ana Maria Prodan m-a sunat și mi-a spus că are o prietenă pe care mi-o propune ca invitat. Oana Turcu. Am privit fotografiile ei și am simțit ceva ce nu am mai simțit în viața mea. Divin e faptul că ea, de departe, simțea același lucru. Am așteptat cu ardoare amândoi, fără să ne cunoaștem, acea întâlnire, în direct, în emisiunea mea – da, ne-am cunoscut în direct! -, iar apoi, din acea zi, totul curgea ca și cum așa trebuia să fie dintotdeauna.



SPECTACOLA: Cum a decurs "cucerirea"? A fost dragoste la prima vedere în ambele tabere sau a trebuit să „mai treci o dată”?

Cristi Brancu: Când persoana respectivă este cea care ți-e sortită, totul curge lin și în firea lucrurilor. Culmea, noi ne mai văzusem cu un an și ceva înainte, dar era la un eveniment la care nu o puteam vedea bine. Acum, am privit-o, m-a privit, ne-am văzut în direct, apoi patru zile nu ne-am văzut, dar am vorbit întruna la telefon. În a cincea zi, eu prezentam o paradă de modă cu vedete îmbrăcate în rochii de mireasă și, fără să știu, a apărut și Oana pe scenă. În prima seară în care am ieșit în oraș, ea era mireasă. Poate fi ceva mai premonitoriu?

