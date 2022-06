Cum și-a cerut Jorge soția în căsătorie: Tocmai ne decideam să ne despărțim. Eram în baie, plângând amândoi

"Cererea în căsătorie a venit într-un moment de cumpănă, pentru că era într-o seară, după 12 noaptea, fetele dormeau, și noi tocmai ne decideam să ne despărțim. Eram în baie, plângând amândoi, iar în momentul în care ea mi-a zis: „Gata, avem prea multe încercări, nu merge!, eu i-am răspuns: „Decât să ne despărțim, nu mai bine ne căsătorim?. Și așa am cerut-o în căsătorie, în baie, pe jos", a povestit Jorge pentru viva.ro.

"Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. Anul acesta e foarte important pentru noi, deoarece schimbăm prefixul, Ilinca a împlinit 20 de ani, eu fac 40, iar Ramona, în toamnă, 50 de ani – vrem să sărbătorim cu timp mai mult petrecut împreună, să mergem în vacanțe. Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri. Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim", a mai spus artistul.

"Am făcut multe tâmpenii"

În 2018, artistul le cerea iertare fostei sale soții, Alina Laufer, și fiicei lor, la șapte ani de la divorț (în acel moment).

"Sunt foarte mulţi oameni care spun cu greu - iartă-mă -. Eu am spus cu greu. Am făcut multe tâmpenii. Şi când eram mic, şi matur, şi căsătorit, şi divorţat, am avut multe momente cu oameni cu care m-am certat. Sunt oameni care nu-şi vorbesc între ei. Sunt oameni care stau supăraţi 40 de ani. În primul rând trebuie să te ierţi pe tine. De multe ori m-am sabotat. Unele lucruri nu le conştientizezi de la ce se trag şi te blochezi. Cer iertare în faţa fostei soţii şi a familiei ei. Cer iertare Karinei, pentru când nu am fost alături de ea", a declarat Jorge la Antena Stars.

"Nu am știut că pot exista complimente la un copi"

De curând, Jorge a vorbit despre viața sa și a oferit detalii neștiute până acum din copilăria pe care a trăit-o.

Întrebat de cei de la spectacola.ro care ar fi lucrul pe care l-ar schimba în viața sa, dacă ar putea întoarce timpul înapoi, acesta a spus: "Aș fi început să citesc mai multe cărți motivaționale de la o vârstă mai mică. Nu am știut că pot exista complimente la un copil, să îl încurajezi când greșește sau să îl iubești necondiționat. Eu am primit multe reproșuri, uneori chiar “corecție” că să pară mai gentil. Poate că atunci când eram mic mi-aș fi dorit să aud și un “bravo George. Poți fi mai bun!”.

