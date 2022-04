Cum să verifici dacă ai gătit suficient carnea. Temperaturile corecte de coacere pentru fiecare tip

De exemplu, probabil am învățat ca, atunci când facem paste, putem să împingem niște spaghete de perete oalei și, atunci când ele încep să se lipească, înseamnă că s-au gătit.

Apoi, pe măsură ce am mai excelat în gătit, am cu toții am descoperit că, deși această metodă este distractiv de implementat, are ca rezultat doar oale greu de spălat și paste gătite exagerat.

Când vine vorba de gătirea cărnii, întrebarea „s-a făcut” are un dublu înțeles:

1: Este sigur pentru sănătatea mea să mănânc?

Serviciul de inspecție pentru siguranța alimentelor din SUA afirmă că singura modalitate de a măsura cu exactitate dacă un produs este gătit la o temperatură sigură este utilizarea unui termometru alimentar. Temperaturile sigure pentru gătirea diverselor tipuri de carne sunt enumerate mai jos.

Diagrama temperaturii interne minime sigure pentru carne:

Carne de vită, porc, vițel și miel (fripturi, cotlete, fripturi) - 62 grade C + 3 minute de odihnă

Carne tocata - 71°C

Pasăre - 73°C

2: Este gătit după placul meu?

Odată ce un produs este gătit la un nivel sigur, atunci întrebarea devine „cum îți place să fie preparat?” Fripturile și cotletele pot fi gătite la un grad mai scăzut de fierbere decât produsele tocate care trebuie gătite la cel puțin 71 ° C.

Un termometru este cel mai bun mod de a determina când carnea a atins gradul dorit de coacere. Ghidul de mai jos indică temperatura aproximativă pentru fiecare nivel de coacere.

Ghid pentru preparare*

Medium Rare - 62°C

Mediu - 71°C

Puț mediu - 79°C

Bine făcut - 82°C

