„S-ar putea ca într-o anumită măsură, toți să ne sabotăm, fie în relații, fie la locul de muncă, fie cu prietenii. În principiu, în afară de oamenii de foarte mare succes, toți s-ar putea să avem astfel de comportamente care ne împiedică să ne atingem potențialul, să-l depășim sau să-l împlinim.

Se întâmplă pentru că, de cele mai multe ori, nu ne dăm seama de autosabotajul nostru. Dacă am conștientiza, este foarte posibil să încercăm să ieșim din acel comportament, dar de foarte multe ori nu este în sfera conștientului nostru că ne autosabotăm.

Noi avem impresia că facem bine ce facem. De aceea e bine să conștientizăm, noi ca adulți, că de cele mai multe ori ne sabotăm. Sunt comportamente care vin din copilărie și de aceea e bine să-i învățăm pe copiii noștri de mici să facă ce e bine pentru ei, pentru că noi știm ce e bine pentru noi și ne planificăm să facem niște lucruri, dar nu ajungem să facem lucrurile acelea și așa ne autosabotăm.”, a spus aceasta.

Profesorul universitar a vorbit despre comportamentul părinților care îi determină pe copii să ajungă la autosabotare.

„Sunt multe comportamente care ne duc la autosabotare. În primul rând, dacă avem experiențe de eșec s-ar putea să ne marcheze ele destul de mult. Cum toți avem eșecuri, primim mult feedback negativ și pe la școală. Ca urmare a acestui comportament, venit și din partea părinților, învățăm și noi să ne criticăm excesiv și atunci situațiile în care am avut eșec ne marchează foarte mult. Aceste situații sunt acolo, în mintea noastră, și ne amintesc că am greșit sau nu am putut face ceva anume. S-ar putea să nu mai acționăm, iar pentru a ajunge la obiectiv trebuie să acționăm.

Ar fi benefic dacă am vedea eșecurile trecute ca pe niște lecții din care am învățat și care pot fi depășite, pentru că dacă am învățat ceva din acele eșecuri, nu suntem cu totul schimbați? Nu am evoluat? Avem experiență în plus și dacă gândesc că fostul meu „eu - când am avut un eșec" nu mai este în prezent sau în viitor, s-ar putea să am puțin mai multe resurse ca să zic că pot să fac un lucru.

Teama de eșec care vine din aceste experiențe în care am eșuat, apare destul de pregnant. În ceea ce privește autosabotarea, dacă ar fi să facem o emisiune de un minut, am spune că frica este esențială, frica ne blochează. Dacă ar fi să legăm două cuvinte și să terminăm emisiunea, ar fi ideea „autosabotare-frică.”, a mai spus profesorul universitar.

În concepția profesorului universitar, încrederea joacă un rol foarte important în procesul autosabotării.

„Nu avem încredere pentru că am avut niște experiențe eșuate pe care le punem prea mult în prim-plan. Trebuie să ne gândim până la urmă: 'n-am avut și experiențe de succes și n-am avut situații în care chiar am crezut că nu o să reușim și am reușit?' Atunci, mergem înainte depășindu-ne niște traume, depășind anumite momente. Uneori s-ar putea chiar să ne fie puțin frică și de succes. Este paradoxal, dar succesul vine cu o presiune mult mai mare și mă gândesc că s-ar putea să nu fac față la noile presiuni.

E posibil ca perfecționismul din noi și criticul din noi să se teamă că având succes, având mai multe provocări, trebuie să interacționăm mai mult, trebuie să interacționăm mai bine, trebuie să facem niște lucruri pentru care noi nu ne considerăm pregătiți. Și astfel mă autosabotez, mă subminez ca să nu ajung la noile țeluri pe care le am.”, a spus Georgeta Pânișoară.

Prof. Univ. Georgeta Pânișoară de la Facultatea de Psihologie și Științele Educație din cadrul Universității din București are o bogată experiență în arta parentingului, având la activ 14 cărți publicate, 4 jocuri educaționale și peste 100 de articole științifice.

