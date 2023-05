Cum s-au cunoscut Carmen Brumă și Mircea Badea și de ce nu s-au căsătorit: "Există o poveste spusă de Mihai Mitoșeru. Nu este adevărată"

"E o poveste pe care am preferat să o ținem pentru noi. Ne-am dorit foarte mult să o ținem pentru noi și asta facem de mulți, mulți ani pentru că viețile noastre, meseriile noastre sunt de așa natură încât o doză prea mare de expunere simt că ne-ar crea un disconfort. L-am cunoscut la un moment dat, cred că sunt peste 25 de ani. (…)

Există o poveste care circulă, care a fost spusă de Mihai Mitoșeru, cum că el ne-a prezentat. Nu este adevărată. Nu atunci ne-am cunoscut noi, adică atunci are el senzația că ne-am cunoscut, dar noi nu ne-am cunoscut atunci. (…) Nu ne-a introdus, nu ne-a făcut cunoștință Mihai Mitoșeru, ne-am descurcat singuri.” a declarat Carmen Brumă, la Fresh by Unica.

"Nu m-a obligat nimeni să fac asta"

Relația pe care o are cu Mircea Badea de peste 25 de ani a adus-o pe Carmen Brumă și mai mult în atenția presei și a publicului.

"Meseria asta pe care o avem noi, care presupune foarte multă expunere, este una cu părți pozitive și părți negative. Eu când l-am cunoscut și am decis să fiu cine sunt astăzi, n-am simțit niciun fel de pistol la tâmplă, nu m-a obligat nimeni să fac asta, nu m-a obligat nimeni să fiu în situația asta, eu de bunăvoie am ales. Și, atunci, mi s-ar părea nepotrivit, chiar indecent să mă apuc să mă plâng. Adică, da, fix ca-n orice meserie, ai părți bune și părți rele. Ești capabilă să le suporți pe alea mai nasoale, bine. Nu ești capabilă, next, poate vrea doamna, ia uite ce coadă avem în spate”, a mai spus vedeta.

De ce nu s-a căsătorit cu Mircea Badea

"Că n-am vrut! Eu n-am avut niciodată această fantezie cu mine mireasă, dar de mică. Adică, nu e ceva recent. Nu am avut eu asta, cu eu să fiu mireasă, eu să fiu soția cuiva, nu am avut-o! Nu mi-am dorit! Așa a fost modelul, așa a fost materialul, prea târziu să mai schimbăm materialul.” a declarat Carmen Brumă.

Recent, Carmen Brumă a vorbit și despre cum i s-a schimbat viață odată cu venirea pe lume a fiului ei și al lui Mircea Badea, Vlăduț, care zilele acestea a împlinit 9 ani.

"S-a schimbat total (n.r. – viața de când a devenit mamă), ăsta este adevărul. Cele mai multe părți în bine, dar nu în toate. N-aș vrea să prezint o imagine idilică a posturii de mamă, pentru că nu e una adevărată. Realist vorbind, un copil îți schimbă total viața, în multe părți bune, dar sunt și părți de care ți-e dor, din trecut, din viața ta de dinainte de copil.

Vlad a fost un copil pe care ni l-am dorit foarte mult, un copil foarte așteptat și care ne-a îmbogățit în toate punctele de vedere. Ne-a adus foarte multă bucurie și suntem alături de el indiferent ce își va dori să facă, la un moment dat, în viața asta. El acum este la școală, are 9 ani și luăm așa, pe rând, fiecare etapă care vine cu foarte multe provocări pentru noi și încercăm să-i facem față, și să fim alături de el, și să fim ceea ce e mai bine pentru el la momentul respectiv. Citește mai departe>>

