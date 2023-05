"Am făcut multe greșeli". Carmen Brumă, mărturisiri emoționante despre viața sa, ca mamă: Nu e ușor și e nevoie de un psihic de fier!

"S-a schimbat total (n.r. – viața de când a devenit mamă), ăsta este adevărul. Cele mai multe părți în bine, dar nu în toate. N-aș vrea să prezint o imagine idilică a posturii de mamă, pentru că nu e una adevărată. Realist vorbind, un copil îți schimbă total viața, în multe părți bune, dar sunt și părți de care ți-e dor, din trecut, din viața ta de dinainte de copil.

Vlad a fost un copil pe care ni l-am dorit foarte mult, un copil foarte așteptat și care ne-a îmbogățit în toate punctele de vedere. Ne-a adus foarte multă bucurie și suntem alături de el indiferent ce își va dori să facă, la un moment dat, în viața asta. El acum este la școală, are 9 ani și luăm așa, pe rând, fiecare etapă care vine cu foarte multe provocări pentru noi și încercăm să-i facem față, și să fim alături de el, și să fim ceea ce e mai bine pentru el la momentul respectiv.

"Am făcut multe greșeli, din care am învățat"

Am făcut multe greșeli, din care zic eu că am învățat, dar inclusiv greșitul ăsta are farmecul lui. Nu mi-am propus să fiu o mamă perfectă, nu-mi place să dau lecții de parenting, am făcut în multe situații ce am simțit eu că este bine, nu ceea ce mi s-a recomandat, ceea ce spune la carte și nu regret. Au fost greșelile mele, a fost instinctul meu și o să fac în continuare ce cred eu că e mai bine și ce simt eu că e mai bine pentru copilul meu.

Da, un copil îți transformă total viața, dar nu trebuie să îți fie frică de asta, chiar dacă viața ta înainte de copil e una perfectă, ideală, foarte frumoasă. Sunt multe femei care nu fac un copil tocmai pentru că se sperie de această transformare. Nu e nimic de speriat, dar este o provocare și nu e ușor. Nu e ușor și e nevoie de un psihic de fier, de multă răbdare, dar orice femeie care își dorește copilul are în ea toate instinctele necesare pentru a face ceea e mai bine pentru copilul ei. Important este să și le și asculte.” a declarat Carmen Brumă, la Fresh by Unica.

Citește și:

"Tu îţi dai seama cât te iubeşte tata?" şi el zice: "Da, cam prea mult". Mircea Badea, mărturisiri emoționante despre fiul său, Vlăduț: Nu are nicio moleculă de răutate

"Învăţ multe de la el, pentru că este foarte deştept. Clar nu seamănă cu mine! Este foarte, foarte inteligent. Nu are nicio moleculă de răutate. Este bine intenţionat, solar, pozitiv, boem. Clar aşa e. El este pe sistemul să fie bine, să nu fie rău, cum spune regele nostru Gică Hagi.

Contează cum sunt părintii, educaţia, ce vede în casă, dar eu cred că oamenii se şi nasc într-un fel independent de părinţii care l-au conceput, de felul în care sunt ei şi eventuala educaţie şi formare pe care i le dau mediul exterior. Eu cred că oamenii se şi nasc într-un fel, nu cred că ei sunt 100% modificabili, influențabili, nu cred că pot fi "fabricaţi" în fiecare detaliu. Cred că unii oameni au predispoziţii. Dacă unele sunt negative, pot fi cizelate, îmblânzite, educate, dar nu în totalitate. Eu cred că oamenii sunt, în profunzimea lor, și cum s-au născut să fie", a spus Mircea Badea, în emisiunea I Think de la Antena 3. Citește mai departe>>

