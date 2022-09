Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis la deschiderea noului an școlar / Foto: Facebook Carmen Iohannis

Vezi în articol cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis la deschiderea noului an școlar.

Carmen Iohannis a revenit la școală cu mult entuziasm, pentru un nou an școlar, alături de elevi. Soția președintelui și-a făcut apariția la Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" din Sibiu într-o ținută elegantă și în același timp casual, care a atras toate privirile. Ea ales o rochie neagră, simplă, tip office, de lungime medie, care îi pune silueta în evidență. Rochia a fost accesorizată cu o pereche de sandale bej și un colier discret cu o cruciuliță.

Prima doamnă are un motiv în plus să fie emoționată la acest început de semestru, scrie Ziarul de Iași. Întrevederea cu bobocii a fost una emoționantă pentru Carmen Iohannis deoarece în acest an va deveni diriginta unei noi generații de elevi.

Mesajul Primei Doamne către elevi

Prima Doamnă a făcut și poze de grup alături de elevii cărora le va fi dirigintă și a declarat că abia așteaptă să-i cunoască mai bine pe adolescenți.

"Mai mare nerăbdare pentru mine să îi văd și să vedem cum o să ne înțelegem și cum o să colaborăm împreună, dar sper să fie foarte bine! Cu asta ne hrănim, asta ne ține bucuroși și cu multă speranță că viitorul nostru și al copiilor noștri va fi foarte bun. Dacă au respect față de școală și s-au simțit bine în mijlocul nostru și al școlii, înseamnă că vom progresa”, a mai spus Carmen Iohannis, potrivit sursei citate. "Totdeauna e emoționant. E o zi remarcabilă astăzi pentru noi toți, copii, elevi, profesori, părinți și o zi în care ne punem multe speranțe. Ne dorim să ne fie bine tot anul și sperăm să avem rezultate foarte bune", a declarat Carmen Iohannis.

Carmen Iohannis este profesoară de limba engleză, dar de anul acesta va îndeplini și rolul de dirigintă pentru o grupă de boboci. Copiii au fost extrem de surprinși și în același timp entuziasmați când și-au dat seama că cea care-i va călăuzi pentru următorii patru ani este chiar Prima Doamnă a României.

Cine e a creat rochia pe care Carmen Iohannis a purtat-o la dineul de gală găzduit de Regele Spaniei

Preşedintele României, Klaus Iohannis, şi Prima Doamnă, Carmen Iohannis, au participat la începutul lunii iulie la dineul de gală oferit de Majestățile Lor Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia în onoarea Șefilor de Stat și de Guvern la Madrid, cu ocazia Summit-ului NATO. După eveniment, rochia roz a soției președintelui român a fost intens comentată în spațiul public, iar mulți s-au întrebat de unde și-a luat Prima Doamnă ținuta.

Asta pentru că majoritatea ținutelor purtate de participanții dineului de la Palatul Regal au fost clasice, sobre, în culori închise. Prima doamnă a României a ieșit însă în evidență prin ținuta pe care a purtat-o. Carmen Iohannis a purtat o rochie roz fucsia, cu aspect lucios și cu o croială peste genunchi, la care a asortat o pereche de sandale, nude, descoperite, cu baretă.

Regina Spaniei, Letizia, a îmbrăcat o rochie lungă, neagră, la care a asortat o pereche de pantofi negri cu toc subțire. Brigitte Macron a optat pentru o rochie turcoaz, pantofi negri și o geantă mică neagră. Jill Biden a ales un costum alb și o pereche de sandale cu cristale, scrie RomâniaTv.net. Vezi mai mult AICI.

