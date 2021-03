Cum renunțăm la dulciuri și mâncarea nesănătoasă. Cori Grămescu, explicații: Ține în foarte mică măsură de motivație

"Când mâncăm aiurea, mâncăm pentru că acea mâncare nesănătoasă ne acoperă niște nevoi. Fie că simțim nevoia de recompensă, fie suntem obosiți, fie suntem triști. Starea emoțională este una, stimulul vine din partea contextului de zi cu zi și soluția găsită este una adeseori defectuoasă, dar ne servește nevoii emoționale.

Ca să scăpăm de un comportament trebuie să reducem triggerul (de ex, dacă avem tendința de a mânca dulciuri la amiază, soluția e să avem o gustare sățioasă la 15.30 și să golim sertarul de snacks-uri de la muncă). Odată redus triggerul, trebuie identificată nevoia: de ce am eu nevoie să mănânc dulciuri la amiază? Oare pentru că mă simt obosită sau simt că merit o recompensă pentru că am muncit azi sau am nevoie de o pauză de energizare. Odată identificată nevoia, trebuie să găsim alte modalități de a o satisface: ce alte lucruri pot face dacă mă simt obosită? – pai aș putea să fac puțin stretching sau să fac câteva minute de plimbare în aer liber, sau să îmi rezerv o ședință de masaj sau un supliment pentru somn", a explicat Cori Grămescu pe Facebook.

"Schimbarea unor pattern-uri de comportament ține în foarte mica măsură de motivație"

"Reformatarea unui obicei funcționează mai ușor când ne folosim de unul deja existent în rutina noastră: de exemplu, dacă ne simțim obosiți, putem merge preț de câteva minute spre casă, pe jos, în aer curat, asta ne ajută să ne relaxam, să ne oxigenăm și să mai eliminăm din starea de oboseală. Astfel, folosim deja rutina mersului acasă după job, dar îi adaugăm o latură benefică – ne parcăm mașina mai departe ca să fim mai activi sau coborâm cu o stație mai devreme din mijloacele de transport un comun, pentru a putea să ne destindem câteva minute în drumul spre casă. Schimbarea unor pattern-uri de comportament ține în foarte mica măsură de motivație, cât ține mai curând de organizarea sănătoasă a compartimentelor cotidiene cu care operăm", a mai spus Cori Grămescu.