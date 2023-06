Jurnalistul Val Vâlcu a atras atenția asupra faptului că rata mortalității infantile în România este dublă față de Uniunea Europeană, astfel că țara noastră este pe primul loc în acest clasament, iar prematurii sunt cei mai expuși.

„Noi credem că un copil ar trebui să aibă aceeași șansă, indiferent de orașul în care se naște. Nu contează că se naște într-un oraș mai mic sau mai mare. Ar trebui să aibă aceeași șansă la viață.

Cifrele nu sunt îmbucurătoare. România este într-un top negativ, cu o rată a mortalității infantile aproape dublă față de media Uniunii Europene. Vorbim de 5,6 la mie. Dacă ar fi să ne uităm și la alte cifre, anul trecut, România a avut cea mai scăzută rată a natalității. Ne naștem din ce în ce mai puțini și ne mor destul de mulți copii. Asta înseamnă că ne împuținăm și nu este bine pentru noi ca națiune”, a atras atenția Angela Galeța.

Fondul Viață pentru Nou-Născuți

„La Vodafone România am inițiat acest fond, Fondul Viață pentru Nou-Născuți prin care ne-am angajat să dotăm secțiile și compartimentele de neonatologie din România. Asta pentru că nu toate spitalele au dotarea necesară.

În momentul actual doar 9% dintre secțiile și compartimentele de neonatologie din România, deci cele în care ajung copiii noștri când se nasc, au dotarea necesară. Sunt așa-numitele secții de nivel 3 care au tot ce le trebuie”, a spus directorul Fundaţiei Vodafone România Angela Galeța.

„Deci copiii născuți prematur au 91% șanse să nu beneficieze de un tratament adecvat”, a concluzionat jurnalistul Val Vâlcu.

„În momentul în care se naște un copil prematur sau cu probleme grave de sănătate începe o adevărată loterie. Dacă se naște într-o secție de nivel 1, acestea sunt secțiile cele mai slab dotate, copilul trebuie transferat urgent către o secție de nivel 3.

O secție de nivel 2 este dotată un pic mai bine decât cea de nivel 1. Are și o linie de gardă, are și drept de intervenție asupra bebelușilor prematuri. Depinde când s-a născut, pentru că dacă se naște sub 32 de săptămâni sau sub 1.500 de grame, din nou, trebuie transferat.

Și, din nou, ajungem la acea loterie. Bine, îi transferăm, dar unde îi transferăm? Nu sunt locuri suficiente. De asemenea, copilul trebuie stabilizat înainte de transfer. Nu poți să îl transferi oricum.

Este nevoie majoră de echipamente performante în toate secțiile și compartimentele de neonatologie din țară”, a declarat Angela Galeța.

Jurnalistul Val Vâlcu a spus că Fondul Viață pentru Nou-Născuți funcționează similar cu un alt proiect cu impact global - Fondul împotriva HIV/SIDA, TBC și malarie inițiat în anii 2000, când donatori privați, precum Bill și Melinda Gates au pus bani alături de guvernele statelor mai bogate și au susținut terapia HIV/SIDA, cât și educația, fiind un proiect de succes, cel puțin în România.

