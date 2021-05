Cum luptă Google cu FAKE NEWS. Ela Moraru, Google România: Au fost angajaţi acum un an peste 10.000 de colegi

Google, 10.000 de angajați pentru a depista fake news

"Este o responsabilitate foarte mare, care e luată foarte în serios. Au fost multe politici ale companiei ajustate în timp tocmai pentru a merge pe această direcţie. Exemplul concret este Youtube. Acum doi-trei ani nu ne-am fi gândit că trebuie să avem o politică despre 5G, cu tot felul de teorii care au apărut. Cu toate acestea, sunt mai mult de 30 de politici despre ce fel de conţinut poate fi postat pe platformă, astfel încât să nu fie zonă de dezinformare.

99% din conţinut este deja filtrat. Dacă se întâmplă să fie conţinut care nu este deja eliminat, există şi colegi care au scop principal urmărirea conţinutului şi eliminarea celui care nu este corespunzător cu politicile platformei. Au fost angajaţi acum un an peste 10.000 de colegi fix pentru acest tip de activitate.

Mai e un element foarte important de menţionat: zona de politici de comunitate. Youtube-ul este o platformă a comunităţii şi comunitatea menţionează, pune un steguleţ pe conţinut şi zice care este discriminatoriu, care nu este conform politicii. De multe ori, acest conţinut este eliminat.

Mai este foarte mult de făcut, pentru că este un domeniu în care în fiecare secundă trebuie făcut ceva. Dar suntem acolo!", a declarat Ela Moraru, manager Google România, în direct la DC NEWS.

VEZI Bogdan Oprea: Creatorii de fake news sunt foarte buni psihologi. Vor să câştige minţile şi sufletele cititorilor

Google, acțiuni pentru promovarea informațiilor corecte

"Pe Google news şi partea de presă, criteriile cele mai importante sunt cele de autoritate şi credibilitate/relevanţă. Am făcut o serie de parteneriate cu media şi vom mai lucra pe acest subiect. Am lansat o serie de proiecte tocmai pentru a lupta împotriva dezinformării cu presa. Cu siguranţă nu e de ajuns şi trebuie mai mult, dar parteneriatul e cuvântul cel mai important. De când a început pandemia, am lucrat foarte mult pentru a ne asigura că informaţii din surse relevante şi care sunt de context imediat sunt primele pe care le văd românii. De la acel top 5 de acţiuni pe care trebuie să le facem în lupta contra COVID-19, la sursele relevante din domeniul medical. Sunt tot felul de acţiuni pe care le facem pentru promovarea informaţiilor corecte", a mai spus Ela Moraru.