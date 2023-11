Cum îi împiedică Hamasul pe civili să fugă din Fâșia Gaza. Florian Bichir: Mi-a confirmat ambasadorul Israelului

"În Orient, este cumplit, pentru că Hamasul - şi am informaţiile necesare - de peste doi ani, a îndepărtat organizaţia pentru eliberarea Palestinei - să spunem Guvernul palestinian, cel legal -, au preluat Fâşia Gaza, nu mai pot să colecteze impozite, taxe, este subjugată de această organizaţie teroristă Hamas. Am prieteni palestinieni, unul dintre ei îmi este şi medic curant. Nu sunt un fanatic pro-israelian. Sunt român şi încerc să am privirea asta de broker onest. Va fi foarte complicat, pentru că Fâşia Gaza este una dintre cele mai supraaglomerate zone din lume. Matematic, sunt trei cetăţeni pe metrul pătrat. O fâşie de 12 km cu 45 are peste 2 milioane şi jumătate de cetăţeni", a spus Florian Bichir, la DCNews TV.

"Le-a luat cheile de la maşină şi, sub ameninţare, nimeni nu părăseşte zona"

"Ca să nu fie victime, Israelul a cerut retragerea celor din nord. Cum diferenţiezi un terorist? Ăştia nu vin îmbrăcaţi în uniforme. Nu am un inamic clasic. Sunt îmbrăcaţi ca orice civil. Cum îi diferenţiezi? Egiptul a anunţat- că aia e singura graniţă- că nu va primi refugiaţi. Ei se gândesc că, "dacă ne refugiem, Israelul nu ne va da, ca în Cisiordania, pământul". Pe de altă parte, Hamasul spune: "Nu pleacă nimeni de aici", îi ţine cu pistolul la cap.

Cine pierde? Până la urmă, civilii ăştia amărâţi sunt cei care pierd, că nu au cu ce să plece. Venise o informație - mi-a confirmat-o ambasadorul Israelului - că le-a luat cheile de la maşină şi, sub ameninţare, nimeni nu părăseşte zona. Israelul trebuie să intre, că şi-a luat peste 5000 de rachete - "Nu o să stau încontinuu să mă bombardezi."

"Este o situaţie cumplită, nu văd nicio rezolvare"

Este o situaţie cumplită, nu văd nicio rezolvare. S-a băgat şi Iranul...(...) Este foarte complicat, pentru ca emigraţia palestiniană va pune presiune - nu că sunt pro-Hamas, dar pentru că au neamuri acolo şi văd că sunt ucişi. Nici Israelul nu ştie cum să acţioneze. (...) Trebuie să intre, să salveze siguranţa naţională. I-a rugat să plece, ăia nu îi lasă să plece. I-a rugat numai nordul, "evacuaţi până terminăm cu această zonă, până în raza noastră", după care vă întoarceţi. Nici ăia nu cred, dar nici nu vor pleca. Este o situaţie cumplită. Sunt războaie pe care nimeni nu şi le-a putut închipui vreodată", a mai spus Florian Bichir.

Interviul complet, în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News