Cum i-a ”bătut” Mircea Badea pe Măruță și Băsescu: După vreo lună l-au dat afară

„Există emisiunea La Măruță?! Așa se numește La Măruță?! Mă gândeam că La măsuță. La Măruță... pe bune?! Ok. În ultimii 20 de ani, m-am ocupat cu niște chestii... nu am auzit niciodată”, a zis Mircea Badea, adăugând ulterior: „Îmi aduc aminte că ultima dată când am auzit de Cătălin Măruță a fost când el a făcut matinal la Realitatea TV vreo lună, după l-au dat afară. Băsescu era președinte pe vremea aia. Vă dați seama, vorbim despre mulți ani.”

„Deci, pe Măruță îl luaseră la Realitatea TV, care era Băsescu, Băsescu, să facă matinal, invitatul din prima emisiune a fost chiar Băsescu, care a stat vreo două ore, adică a făcut matinal președintele României cu Măruță. Eu aveam emisiunea în reluare la ora respectivă. Și am avut audiență mai mare eu, în reluare, decât ei, în direct. După vreo lună, o lună și ceva, l-au dat afară pe Măruță”, a povestit Mircea Badea.

„Atunci a fost prima dată când am auzit de el”, a conchis Mircea Badea.

Despre Cătălin Măruță

Cătălin Măruță a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu”. A urmat tradiția familiei când a ales să facă această facultate, însă soartă l-a dus către un alt drum. A intrat în lumea presei încă de pe vremea când se afla pe băncile facultății. După ce a plecat din radio, Cătălin Măruță a început să lucreze la postul TV NOVA. A avut o colaborare cu postul de televiziune Realitatea TV, fiind prezentator al emisiunii „Trezește-te la Realitate cu Măruță”. După prezentatorul TV s-a întors la TVR, unde a prezentat „Tonomatul DP 2” până în 2007. Cătălin Măruță a semnat un contract cu ProTV, unde a început prin a fi moderator al emisiunii „Happy Hour”. Acum, emisiunea vedetei pe care o prezintă la ProTV se numește „La Măruță”.

Din 23 august 2008, este căsătorit cu artista Andra. Pe 16 martie 2011, cei doi au devenit părinți, când Andra a născut un băiat pe nume David. Patru ani mai târziu, în iulie 2015, Andra a născut cel de-al doilea copil, o fetiță pe nume Eva Maria Ioana.