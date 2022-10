Cum gătim cartofii ca să nu ne îngrașe

Românii au multe preparate pe bază de cartof, dar mulți evită această legumă de frica kilogramelor în plus. Se pare, însă, că acesta nu îngrașă dacă este gătit corect. Nutriționistul Mihaela Bilic susține că anume cartoful, prin amidonul pe care îl conține, ne poate ajuta să scăpăm de pofta de zahăr, aliment care chiar duce la apariția kilogramelor în plus dacă este consumat frecvent.

"Aș vrea să împrietenesc românii cu cartoful. Ei s-au certat și cu carnea de porc și cu pâinea și cartoful, exact alimente de bază. Eu vreau să laud cartoful, e adevărat, nu e o legumă, este similar pâinii, dar are avantaje. 70% apă și nu are gluten, știm că gluten e acea proteină din pâine care face probleme. În cartof avem amidon, nu avem niciun strop de gluten și, culmea, avem un amidon care are un comportament diferit în funcție de gradul de gătire, când cartoful este fiert e asemănător cu pâinea. Când răcim cartoful și îl consumăm așa, cartof fiert rece, ideal în salata orientală românească, se produce un lucru miraculos, o parte din amidon recristalizează, nu mai poate fi absorbit, se fac cristale mari, nu mai îngrașă la fel de tare precum cartoful fiert fierbinte, însă acest amidon recristalizat ajunge în colon și hrănește bacteriile benefice. Cartoful fiert rece și amidonul recristalizat este cel mai banal exemplu de aliment prebiotic", a explicat Mihaela Bilic la Pro Tv.

Ce înseamnă prebiotic?

"Nu ne hrănește, dar hrănește bacteriile benefice. Nu ne mai e frică de el pentru siluetă și hrănește bacteriile bune. Ceapa, prazul, usturoiul sunt prebiotice, anghinarea. Conțin aceste glucide care nu se absorb, sunt hrană pentru microbiota intestinală. Din punct de vedere al cartofului, că e fiert, prăjit, îl gătim în coajă pentru ca transferul de minerale către apa de fier e redus, nu se îmbibă fie de apă, fie cu ulei. Salata orientală e un aliment pe care mulți români l-ar considera depășit, are efect nu doar prebiotic cât și probiotic, am pus și castraveți murați în sare, toate alimentele fermentate sunt și probiotice și prebiotice", a mai spus Mihaela Bilic.

Legumele care te ajută să slăbești. Recomandarea nutriționistului

Nutriţionistul dr.Joseph St-Pierre susţine că, pentru a pierde în greutate, trebuie să consumăm legume fără amidon. Specialistul a enumerat în acest scop cinci legume benefice, într-un articol pentru Health News Hub, scrie Rador.

Potrivit acestuia, legumele cu amidon precum cartofii, porumbul, dovleceii şi mazărea sunt, de asemenea, bune pentru sănătate. Cu toate acestea, pentru cei care doresc să slăbească, este indicat să aleagă legume fără amidon, deoarece au mai puţine calorii şi carbohidraţi.

Medicul consideră că cei mai utili sunt dovleceii, care sunt bogaţi în vitamina C, varza de Bruxelles, datorită acizilor graşi omega-3 şi spanacul, care conţine mult potasiu, magneziu şi vitamine din grupa B şi K. Specialistul a mai sugerat adăugarea conopidei şi castraveţilor în dietă, deoarece aceste legume conţin foarte multe lichide, fibre şi potasiu. Vezi mai mult AICI.

