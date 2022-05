Cum au reușit medicii din Sibiu prelevarea ficatului, rinichilor şi a corneei de la un pacient aflat în moarte cerebrală

Aceasta este prima prelevare de organe realizată la SCJU Sibiu după august 2020, în contextul în care această activitate a fost puternic afectată de pandemia de coronavirus, conform unui comunicat de presă.



"În cursul nopţii trecute (23-24 mai 2021) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a avut loc o complexă intervenţie chirurgicală de prelevare de organe de la un pacient în vârstă de 53 de ani, aflat în moarte cerebrală (...)

Pacientul de 53 de ani a fost internat în data de 19 mai 2022, direct în Secţia Clinică ATI, cu diagnosticul de traumatism cranio-cerebral acut, în comă profundă. Diagnosticul de moarte cerebrală a fost pus în data de 23 mai. Acordul pentru donare a fost obţinut de la familia pacientului de către Dr. Tiberiu Toabeş, coordonatorul local de transplant care, după obţinerea acestuia, a demarat procedurile necesare prelevării, luând legătura cu centrele de transplant şi echipele de recoltare. Un rol deosebit de important în proces îl are, totodată, medicul şef al secţiei Anestezie Terapie Intensivă din cadrul SCJU Sibiu, Dr. Mihai Sava care, în calitate de 'key donation person', identifică potenţialii donatori şi are rolul de menţinere a organelor în condiţii optime în vederea prelevării", se arată în comunicatul SCJU Sibiu.



Potrivit sursei citate, la procesul de prelevare a organelor a participat o echipă de medici din Bucureşti, de la Institutul Clinic Fundeni, coordonată de dr Genady Vatachki, care a prelevat ficatul, şi o echipă de medici din Cluj Napoca, de la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal, coordonată de dr Pop Dan-Alin, medic primar urolog, care a prelevat rinichii.



De asemenea, a mai fost prelevată şi corneea, procedură efectuată de către dr Dorina Elena - Popa, medic coordonator Compartimentul Clinic Oftalmologie al SCJU Sibiu. Echipele de medici au sosit luni, în jurul orei 22,00. După pregătirea procesului, procedurile de prelevare s-au desfăşurat etapizat, între orele 00,00 şi 4,00. După prelevare, echipele de medici au plecat de urgenţă către centrele de transplant de care aparţin.



La proceduri, din partea SCJU Sibiu au participat dr Mihai Sava, medic şef Secţia Clinică ATI, dr Alina Bereanu, medic primar ATI şi dr Tiberiu Toabeş, medic primar ATI.



"După ce contextul pandemic din ultimii doi ani a afectat procesul de prelevare de organe, am reluat această activitate datorită gestului de mare umanitate şi grijă pentru semeni făcut de familia pacientului. Dincolo de procedurile medicale şi procesul complex, care implică decizii şi coordonare perfectă, ceea ce contează este salvarea de vieţi omeneşti. Cel mai mare merit aici îl are familia pacientului iar cuvintele sunt prea puţine pentru a descrie emoţia şi încărcătura unui astfel de gest. Mulţumim din suflet familiei donatorului. De asemenea, mulţumesc colegilor mei pentru implicare şi echipelor de prelevare, pentru profesionalism", a declarat coordonatorul local de transplant, medicul Tiberiu Toabeş.



Acreditarea centrelor de prelevare de organe se face o dată la cinci ani, iar Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este acreditat pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi printr-o decizie a Agenţiei naţionale de Transplant din 17 decembrie 2018.

