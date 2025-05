Cum arată apartamentul lui Vladimir Putin de la Kremlin. "Aici mi-am petrecut nopțile în ultimii 3 ani" - VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dezvăluit într-un interviu recent că și-a petrecut majoritatea nopților, în ultimii trei ani, în apartamentul său din Kremlin. Declarația a fost făcută în cadrul unui reportaj realizat de jurnalistul Pavel Zarubin pentru un documentar dedicat celor 25 de ani de când Putin se află la putere în Rusia.

Pentru prima dată, camerele de filmat au surprins interiorul apartamentului prezidențial de la Kremlin. Pe unul dintre pereți se află un portret al țarului Alexandru al III-lea, un lider pe care Putin a declarat în trecut că îl admiră.

„Petreceți des nopțile aici?”, l-a întrebat Zarubin în timpul plimbării prin apartament, scrie TASS.

„Mai mult aici, în ultimii trei ani”, a răspuns Putin.

Într-un colț al încăperii se află un pian alb, care a atras atenția jurnalistului. „Aveți timp să cântați din când în când?”, a întrebat acesta.

„Foarte rar”, a replicat Putin.

Apoi, Putin a arătat în fața camerelor că în apartamentul respectiv are o bibliotecă, două dormitoare și chiar o mică biserică amenajată în interiorul locuinței.

Documentarul urmează să fie difuzat în contextul aniversării a 25 de ani de la preluarea puterii de către Vladimir Putin – o perioadă care a marcat profund politica internă și externă a Rusiei.

