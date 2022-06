Cum a continuat relația dintre Jorge și soția sa, după ce a fost prins că o înșela: Nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste

"Relația a fost încercată la început deoarece a debutat greu, pentru că eu eram în divorț; eu și Ramona am devenit un cuplu la multe luni după ce eu am divorțat. Prietenia noastră și parteneriatul nostru de business au fost mult mai importante la început, pentru ca apoi să se transforme într-o frumoasă relație de cuplu cu multe despărțiri și împăcări care veneau de la diferența de vârstă, de mentalitate, de la faptul că scăpasem dintr-o căsnicie și nu îmi doream relație stabilă.

Însă, încetul cu încetul, am văzut răbdarea Ramonei, iar răbdarea ei cu mine este Premiul Nobel, fiindcă ea de la an la an a fost alături de mine, indiferent ce s-a întâmplat, iar experiențele trăite de noi doi nu mai vreau să le trăiesc cu altcineva, pentru că relația noastră a evoluat extraordinar. Nașterea lui David ne-a unit și mai tare, și felul în care fetele s-au dezvoltat ne-a întărit relația și familia", a povestit Jorge pentru viva.ro.

"Nu este un lucru de laudă"

Cât despre infidelitatea sa și modul in care au reusit sa treaca peste, in relatie, acesta a spus: "Infidelitatea este un subiect tabu, sensibil, pentru că lumea te judecă atunci când vorbești depre asta, însă să nu uităm că nimeni nu e perfect. În plus, nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste și alții nu, ci are legătură cu puterea de înțelegere a celuilalt și discuțiile pe care le-am avut, felul în care ne-am raportat unul la celălalt în urma discuțiilor și cum am evoluat ca și cuplu".

"Momentele dificile au întărit și mai mult relația"

"Infidelitatea nu are legătură cu iubirea, ci cu ego-ul, încrederea, cu felul în care tu te percepi și te raportezi la ceilalți. Sunt fericit că împreună am reușit să mergem mai departe, iar momentele dificile au întărit și mai mult relația și m-au ajutat să înteleg ce înseamnă să fii un bărbat și un soț adevărat. Ramona nu e genul care să reproșeze, ci doar are nevoie de o pauză, de un timp cu ea, ca să revină la sentimente mai bune", a mai spus artistul.

Cum și-a cerut Jorge soția în căsătorie

"Cererea în căsătorie a venit într-un moment de cumpănă, pentru că era într-o seară, după 12 noaptea, fetele dormeau, și noi tocmai ne decideam să ne despărțim. Eram în baie, plângând amândoi, iar în momentul în care ea mi-a zis: „Gata, avem prea multe încercări, nu merge!, eu i-am răspuns: „Decât să ne despărțim, nu mai bine ne căsătorim?”. Și așa am cerut-o în căsătorie, în baie, pe jos", a povestit Jorge pentru viva.ro.

"Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. Anul acesta e foarte important pentru noi, deoarece schimbăm prefixul, Ilinca a împlinit 20 de ani, eu fac 40, iar Ramona, în toamnă, 50 de ani – vrem să sărbătorim cu timp mai mult petrecut împreună, să mergem în vacanțe. Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri. Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim", a mai spus artistul.

