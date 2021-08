"Tot ce sunt eu astăzi este meritul părinților mei și al familiei, mereu am spus asta. Educația, valorile, credința, simplitatea, pasiunea, dragostea necondiționată, grija de cei din jur, pe toate le-am văzut la ei înainte de a ne fi fost explicate și impuse mie și lui Filip. Așa am crescut, am fost mereu foarte apropiați de părinții noștri și ni s-a părut mereu firesc să fie și stricți cu noi.

I-am avut exemplu și de viață, și de implicare în profesie și am încercat și eu să-mi găsesc drumul care să mă facă în fiecare dimineață să zâmbesc cu entuziasm și recunoștință, așa cum era tata când pleca să zboare, el fiind aviator. Au încercat mereu să mă înțeleagă și să găsească varianta cea mai bună pentru felul în care eram eu, nu mi-au impus nimic și mereu au încercat să mă protejeze și să nu mă încarce.

Îmi amintesc ca ieri ziua în care eram plecat din țară și am vorbit la telefon cu mama, care mi-a povestit că tocmai trecuse tata printr-o intervenție chirurgicală despre care a preferat să nu-mi spună ca să nu îmi fac griji. Știam că sunt bine amândoi, însă m-a copleșit gândul că li s-ar fi putut întâmpla ceva. Am avut o avalanșă de sentimente de tot felul, am plâns și singurul lucru care m-a liniștit a fost să pun mâna pe chitară și să cânt ce simt. Atunci s-a născut piesa "Confesiune", care și acum mă face să retrăiesc momentele de atunci și să îmi amintesc cât sunt părinții mei de importanți pentru mine și cât de mult mi-i doresc alături cât mai mult timp", a spus Smiley, într-un interviu pentru viva.ro.

Smiley trăiește cele mai frumoase clipe alături de Gina Pistol și micuța lor Josephine. De când au devenit părinți, cei doi radiază și se declară îndrăgostiți de minunea lor.

"Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie şi cea mai frumoasă copila din Univers, iubita visurilor şi cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos şi stăm la o casă cu curte. Am niște părinți frumoși şi o bunică care-mi ascultă muzica pe Youtube", spunea Smiley, de curând.

