Cultura gratuității în România. Alfred Bulai: Problema e că, de 30 de ani, noi amestecăm două regimuri

„Adevărul este că noi am fost obișnuiți cu o cultură a gratuității. Cele mai scumpe servicii din lume sunt învățământul și sănătatea. Sunt cele mai scumpe servicii posibile din lume! La noi, au fost gratis! Și avem filosofia gratuității. Ni se sugerează, în învățământ, că noi suntem ca în comunism, știi, socialmente necesari, adică noi nu facem profit. Filosofia este, băi, avem nevoie și de ăștia să-i educe pe copii acolo. Și le dăm niște mâncare, să aibă și ei de una, de alta. Nu! Logica este că e un serviciu super scump pe care n-ai decât să-l plătești, vrea statul să fie gratuit, vrea statul să plătească, dar cineva trebuie să plătească”, a spus profesorul și sociologul Alfred Bulai la DCNews, în cadrul emisiunii săptămânale „Nod în papură”.

„Problema României este că, de 30 de ani, noi amestecăm două regimuri. Am vrea, pe de o parte, anumite avantaje din comunism cu o logică capitalistă. Să luăm sectorul medical. Noi am vrea să fie gratis totul. Am avut mult timp tratamentul la HIV integral gratuit. Eram printre singurii din lume. În momentul în care, în comunism, aveam tot felul de fabrici, de echipamente medicale, cum erau ele, puteam produce la un preț foarte mic. Acum, le luăm la prețul internațional. Că nu mai avem aproape niciun fel de producție... Câtă producție mai este reală în România?! De echipament medical bănuiesc că nici nu se mai pune problema. Ori, din punctul acesta de vedere, nu pot să nu plătesc și să am servicii, adică este o contradicție în termeni”, a explicat Alfred Bulai.

„De exemplu, doar pentru parcul Disney din America există pentru promovare mai mult decât tot bugetul învățământului românesc. Haideți să facem comparații și de genul acesta, dacă vrem să vedem unde suntem și care e soluția”, a mai zis sociologul, adăugând: „Soluția este undeva într-o zonă pe care trebuie să o trasăm. Nu renunțăm la un gen de protecție socială, e istoria noastră. Să avem respect pentru valori. Prima dintre ele este munca!”

În ceea ce privește HIV, a intervenit jurnalistul Val Vâlcu, „România este un caz de super succes”. „Nu că am fi avut noi campanii de educare, de prevenție foarte bune. (...) Și atunci ne întrebăm cum a fost posibil? Păi foarte simplu. Tratând la cel mai înalt nivel, cei care sunt contaminați nu oferă altora virusul. Virusul e nedetectabil în sânge. Deci, această investiție are beneficii nu numai pentru individ, cât și pentru societate”, a spus Val Vâlcu.

Alfred Bulai și Val Vâlcu, analiza săptămânii la „Nod în papură”

