Culise din INML despre investigația în cazul ”Caracal”. Directorul George Cristian Curcă dezvăluie proceduri fără precedent

Prof. dr. George Cristian Curcă, director INML, a vorbit despre investigațiile care s-au făcut în cazul Caracal.

În spațiul public au ajuns unele concluzii, la acel moment, despre ce au găsit specialiștii din INML în cazul oaselor găsite atât în lizieră, cât și în butoi, dar, după cum ne-a spus acum prof. dr. George Cristian Curcă, informațiile transmise în spațiul public sunt parțiale. În procesul de investigare al oaselor, s-au făcut proceduri de analiză fără precedent în INML. El ne-a dezvăluit că, citind studii, a investigat posibilitățile pe care le avem în România și a existat o echipă complexă, cei din INML beneficiind de expertiza fizicienilor din Măgurele. A fost folosit un echipament special, FTIR, indicat de fizicienii de pe platforma Măgurele.

Analize fără precedent în medicina legală, în dosarul Caracal

”Pentru acest caz s-au făcut analize care au fost fără precedent în medicina legală, în sensul că s-a creat o echipă de cercetare și de studiu antropologică, care a recoltat probele biologice. Evident, unele pentru genetică, dar, în același timp, și pentru analize, fizico-chimice, din echipă făcând parte fizicieni, care au folosit spectroscopia cu fluorescență pentru a stabili temperaturile de ardere, de exemplu, sau care au folosit microtomografia cu raze X, asta înseamnă o rezoluție de 100 de ori mai mică decât în cazul unui tomograf obișnuit, folosit clinic, pentru a pune în evidență și cele mai mici detalii, care să permită identificarea speciei oaselor respective și, evident, a leziunilor sau traumatismelor pe care le prezintă. A fost folosită și o altă tehnică, fizică, care a permis o analiză a elementelor care s-au regăsit pe suprafața fragmentelor de oase, precum nichel, fier sau cupru, care au determinat o semnătură a incintei în care s-a consumat activitatea după comiterea infracțiunii (n.r. arderea)” a explicat directorul INML pentru DCNews.

Analizele făcute și refăcute, cu același rezultat

”Aceste analize au fost făcute și refăcute și au ieșit la fel, ceea ce a dat un suport justiției pentru valoarea probatorie” a spus George Cristian Curcă. Directorul INML ne-a explicat că ”există articole științifice destul de multe, care sunt deja în circulație științifică, de unde mi-a și venit ideea să mă întreb dacă am putea și-n România face astfel de analize, care să permită stabilirea temperaturii de ardere a unui os care este deja ars - tocmai citind ceea ce au făcut alții, am venit să aduc această întrebare. Răspunsul a venit din partea unor fizicieni de pe fosta platformă Măgurele, Institutul de Fizică Atomică, care mi-au spus ”putem face asta, există un echipament FTIR (Spectroscopie în infraroșu cu transformată Fourier) care poate să vă dea acest răspuns”. Și atunci, asta am făcut. Rezultatele se duc în justiție, care le verifică. (...) Nu am putut face decât niște comunicări parțiale, dar o vom face”.

Dosarul Caracal se află încă în instanță, după trei ani. Gheorghe Dincă, din Caracal, este acuzat că-n 2019 le-a răpit, violat și ucis pe adolescentele Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Totul a fost descoperit după ce Alexandra Măceșanu a reușit să apeleze 112 și să dea câteva detalii semnificative. În ciuda apelului disperat la 112, Alexandra Măceșanu se pare că și-ar fi găsit sfârșitul în butoiul din curtea lui Gheorghe Dincă. Mai târziu, au fost descoperite noi oseminte, la marginea unei păduri din apropiere, care se pare că erau ale Luizei Melencu, dispărută înainte de Alexandra Măceșanu și care se pare că a avut același final crunt. În prezent, verdictul în dosar se află la a treia amânare.

