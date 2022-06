Cu proiecte de dezvoltare și modernizare de peste 100 milioane euro, Aeroportul Internațional Craiova vizează un trafic de 2 milioane pasageri anual

Proiecte de modernizare și dezvoltare

În prezent se află în plină desfășurare un proiect de extindere cu încă două corpuri de construcție: terminalul de sosiri în partea de est a terminalului existent și terminalul de plecări la vest de terminalul existent. La finalul lucrărilor, suprafața construită aferentă extinderilor propuse va fi de 1509 mp, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 6,4 milioane euro.

Un al doilea proiect de dezvoltare aflat în derulare are o valoare de 97 milioane euro și este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2. Investiția presupune proiectarea și execuția pentru mai multe obiective: două noi căi de rulare, un nou terminal de pasageri, zonă de transfer pasager și nu numai. Suprafața construită a terminalului va fi de 12.791 mp, cu o suprafață desfășurată de 27.547 mp. Terminalul de pasageri va fi proiectat astfel încât să poată deservi un trafic de 1.937.000 pasageri/an și de 807 pasageri la ora de vârf. Acesta va fi dotat cu echipamente şi sisteme de control pentru creşterea siguranţei şi securităţii pasagerilor şi a bagajelor acestora.

Celelalte investiții realizate în cadrul proiectului vizează realizarea parcărilor, a drumurilor de acces, centralei fotovoltaice, amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei și amenajarea ariei de siguranță, amenajarea suprafeţei nivelate a benzii căii de rulare, asigurarea suprafeţelor de protecţie îngropate, realizarea gardului perimetral de securitate, realizarea drumurilor rutiere de acces şi a drumurilor tehnologice și a platformelor antisuflu.

Magnet pentru investitori și turiști

"Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional din Craiova este cel mai mare și mai îndrăzneț proiect asumat de Consiliul Județean Dolj și de Aeroportul Internațional Craiova. Am lucrat la aeroportul din Craiova, cunosc extrem de bine fiecare etapă de dezvoltare și cum am reușit să evoluăm, de la 300-400 de pasageri pe an, la aproape 520.000 de pasageri în anul 2019, anul reper, înainte de izbucnirea pandemiei. Eram încă vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj când am gândit, împreună cu specialiști în domeniu, un proiect de extindere care să pregătească aeroportul pentru provocările următorilor ani, pentru solicitările de deplasare ale populației și, în principal, pentru a crea o conexiune rapidă atât cu Vestul, cât și cu Estul. Pentru că Aeroportul din Craiova reprezintă cel mai important obiectiv din regiune, acesta se comportă ca un magnet pentru investitori și turiști, făcând ca atractivitatea și rata de dezvoltare economică a întregii zone să crească exponențial", a declarat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.

Aeroportul Internațional Craiova este primul din România care a accesat fonduri nerambursabile prin Programului Operațional Infrastructura Mare, pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii. De altfel, autoritățile doljene estimează ca traficul de pasageri în Aeroportul Internațional Craiova va crește exponențial până în 2046. În condițiile în care aeroportul din capitala Olteniei deservește 5 județe și se adresează unui bazin de peste 2,3 milioane de locuitori din regiune, obiectivul nu pare greu de atins, dar necesită investițiile de anvergură care se derulează în prezent.

„La finalul implementării proiectului de investiții, în valoare de 97 milioane de euro, Aeroportul Internaţional Craiova va avea un nou terminal de pasageri care va putea procesa 2 milioane de pasageri anual. Infrastructura de mişcare va fi extinsă şi modernizată pentru a spori securitatea şi siguranţa aviaţiei şi vom avea o nouă parcare cu aproape 300 de locuri. Noul terminal va fi dotat cu echipamente şi sisteme de control pentru creşterea siguranţei şi securităţii pasagerilor şi a bagajelor acestora. Acest lucru va permite deservirea aeronavelor de tip Airbus A321 şi similare, pentru asigurarea unui punct de legătură aerian stabil şi adecvat ca mărime, ce conectează regiunea Oltenia şi nord-vestul Bulgariei sau nord-estul Serbiei, cu ţările Europei şi ale Orientului Mijlociu”, a precizat Sorin Manda, directorul Aeroportului Internaţional Craiova.



În acest an, traficul în Aeroportul Internațional Craiova a înregistrat o creștere importantă față de perioada în care au fost impuse restricții. În primele șase luni, numărul de pasageri a ajuns deja la peste 170.000 de călători.

