Cu demisia pe masă! Bogdan Chirieac traduce semnalul lui Nicușor Dan. ”Rămâi până te dă jos!”

Analistul politic Bogdan Chirieac a reacționat după mesajul transmis de către președintele Nicușor Dan cu privire la amenințarea cu demisia a premierului Ilie Bolojan.

"Domnul președinte Nicușor Dan are dreptate: dacă ameninți în fiecare zi că îți dai demisia, toate băncile și toate fondurile de investiții vor percepe România ca pe o țară cu instabilitate politică majoră. Și așa este foarte greu să atragi investiții, să treci de administrația putredă a statului român, să obții autorizații de construcție sau să rezolvi orice chestiune birocratică. Totul durează enorm. Probabil suntem țara unde hârtiile durează cel mai mult din Uniunea Europeană. Dacă la asta adaugi și instabilitatea politică, rezultatul este creșterea absurdă a costului creditelor: te creditează, dar cu dobânzi nemeritate pentru țara noastră.

Din acest punct de vedere, dacă ai acceptat să fii premier, rămâi premier până când Parlamentul te dă jos. Nu mai anunța zilnic că pleci. La momentul potrivit, o moțiune de cenzură va rezolva oricum această problemă. Una dintre marile noastre dificultăți este că nu reușim să avem un premier și un președinte pe aceeași lungime de undă. Poate singurul exemplu strâns a fost Traian Băsescu cu Emil Boc. În rest, și acum, relațiile dintre Palatul Victoria și Palatul Cotroceni sunt foarte tensionate.

De ce? Cum? Există o mie de explicații. Problema este că, dacă privim cu atenție, cei doi evită să iasă public împreună: nu au fost la Ziua Marinei, domnul Nicușor a fost în munți sau pe la mănăstiri, domnul Bolojan pe unde a fost și el… deci lucrurile nu sunt în regulă.

Dacă președintele și premierul nu colaborează, nu poți reforma statul. Uitați-vă la justiție: se află în grevă de două luni. Dacă nu ai putere consolidată, președinte, Guvern, premier și Parlament – nu poți reforma statul. Și, de fapt, nimic nu s-a reformat de când s-a schimbat puterea la București. Avem doar plânsul și scrâșnirea dinților", a explicat analistul Bogdan Chirieac la RealitateaTV.