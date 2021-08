Croitoru, ANANP: Urșii stăteau pe balustradele de la șosea, așteptând. N-am văzut în viața mea!

"Ieri, am fost în judeţul Argeş, iar pe marginea de la Arefu, puţin mai sus - am şi filmat pentru că nu am văzut niciodată în viaţa mea - urşii erau ieşiți la marginea drumului şi stăteau pe balustradele de la şosea, cu capul aplecat, ca şi cum ar aştepta ceva. Ne aflăm într-un dezastru pentru oameni, le punem viaţa în pericol, dar şi pentru specie. O specie necontrolată, ceea ce se întâmplă acum, duce la astfel de situaţii. Urşi care sunt scoşi din habitatul lor pentru că a existat o înmulțire nocontrolată şi un prost management, începând cu anul 2016 până în prezent. Să nu credeţi că noi, din Direcţia de Diversitate, nu făceam note fiecărui ministru că specia se duce în derizoriu.

Domnul ministru (n.r. Tánczos Barna) a înţeles subiectul şi şi-a asumat lucrul ăsta. A înţeles foarte bine că viaţa omului este prioritară şi că noi, la momentul ăsta, în România, nu facem o protecţie a speciei urs, ci o protecţie a animalelor, care este diferită de starea de conservare a speciei. Vom şti, în sfârşit, câţi urşi avem în România, printr-o inventariere, captare corectă şi reală pe număr, vârstă şi sex. Vor fi măsuri de oprire a ursului în habitatul lui. Apoi, se intervine gradual, în funcție de starea de pericol în care ne aflăm. Doar de atunci se va putea face un management al speciei", a spus Adi Croitoru, la DCNews TV.

"Încercăm să recuperăm timpul pierdut"

Ordonanţa de urgenţă privind măsurile care vor fi luate împotriva urşilor agresivi a fost prezentată, la începutul lunii iulie, în coaliţia de guvernare, potrivit Agerpres.



"Am păstrat relocarea ca o soluţie (...). Sunt foarte multe state membre care încet, încet renunţă la relocare, acolo unde nu mai au zone unde acele exemplare să fie relocate. Eu cred că în România această soluţie este încă viabilă", a spus Tanczos Barna, care a adăugat că zonele de relocare vor fi stabilite cu specialişti.



Ministrul Mediului a afirmat că, timp de cinci ani, nu s-a făcut cartarea României pe fiecare judeţ şi fond cinegetic în parte.



"Şi în momentul de faţă încercăm să recuperăm timpul pierdut. (...) Va fi o descriere foarte exactă, detaliată, pentru echipa de intervenţie, astfel încât fiecare eveniment să poată fi încadrat la acel risc mic, mediu sau mare. Doar în cazurile de risc mare, acolo unde există un atac la om, un atac la animalele domestice, doar acolo propunem ca intervenţia să fie o intervenţie prin extragere. (..) Acolo unde există o victimă, un deces, eu nu pot să fiu de acord cu acest lucru. Este nevoie de prevenţie, dar pe legislaţia actuală în momentul de faţă singura instituţie care încearcă să dea soluţii este Ministerul Mediului", a adăugat Tanczos Barna.

Vezi și: Urs, filmat pe un mare bulevard din Brașov / VIDEO

Interviul complet, în materialul video de mai jos: