Criza vârstei mijlocii. Daniela Simulescu: Cum ne ajută astrele să mergem mai departe / video

„Ne referim undeva la vârsta de 40 de ani, din punct de vedere psihologic și astrologic, cam aici apare acea criză. Îi spunem criză pentru că apar schimbări din acestea peste noapte, total diferite, și de multe ori îi judecăm pe cei care trec prin aceste crize uitând că poate și noi trecem. Fiecare are criza lui, fiecare trece printr-o criză în jurul vârstei de 40 de ani.

Nu trebuie să faci ceva ieșit din comun, nu trebuie să faci ceva să apară la televizor, să discute toți vecinii sau să bârfească toți colegii. Poți trece prin transformări interioare nu trebuie neapărat să fie exterioare. În jurul vârstei de 40 de întâmplă ceva, se schimbă, se declanșează ceva în noi și sunt mai multe tranzite astrologice importante în acest sens și vreau să vi le spun, să vă pregătesc în cazul în care vă pregătiți să ajungeți acolo, să știți despre ce e vorba dacă vă aflați acum în această criză, sau dacă ați trecut de ea, să înțelegeți și din perspectiva acestui domeniu, cam ce au vrut astrele să vă arate.

Uneori trecem prin viață fără să ne gândim și la partea aceasta de conștientizare, am învățat ceva, am simțit, am procesat ceva sau doar am schimbat ceva dar apoi am plecat către viață fără să-mi dau seama, să gândesc mai mult?

În primul rând, în jurul vârstei de 29 de ani știm că ne confruntăm cu întoarcerea lui Saturn, eveniment marcant în viață noastră, fiecare are atunci un proces de maturizare. Pentru unii acest proces poate fi unul prielnic, dacă sunt pe drumul care trebuie, pentru alții poate să fie un proces foarte neplăcut dacă nu sunt pe drumul potrivit.

La 36 de ani avem ceea ce se numește întoarcerea nodurilor lunare. Noi mai avem o întoarcere pe la 18 ani, dar suntem mici, nu prea înțelegem ce se întâmplă cu viața atunci. La 36 se întorc nodurile lunare, cele care au legătură cu destinul și cu karma, este de fapt o linie cu care tu te naști.

Din punctul meu de vedere, mă refer la nodurile lunare ca la niște tipare transgeneraționale sau ca la o linie pe care ne-o dăm sau pe care ne-o dă familia din spate. La 36 de ani viața îți arată drumul. Dacă te-ai dus pe drumul potrivit la 29 de ani te lasă să construiești și îți arată că asta este viață autentică, dacă nu te-ai dus acolo unde trebuie, o iei puțin razna în jurul vârstei de 36 de ani.

Cu cât ne apropiem de 40 de ani, Pluto face careu cu Pluto din harta natală. Pluto e ultima planetă din sistemul solar și îi trebuie 248 de ani să facă întregul cerc zodiacal. Pluto este Hades, zeul adâncurilor, zeul morții. Fiecare dintre noi pe la 38-40 trece printr-o moarte. Moartea aceasta nu trebuie să fie neapărat fizică, nu mori, dar moare ceva din viața ta, moare o relație, un loc de muncă, moare poate compania pe care ai construit-o sau poate chiar un om important din familie.

Fiecare trece printr-o transformare puternică pentru că Pluto testează foarte mult la nivel psihologic. Pluto-careu-Pluto îți ia ceva din viață. Majoritatea oamenilor pierd ceva și doare pierderea.", a spus Daniela Simulescu.

