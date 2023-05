Criza din învățământ, din cauza PNL, acuză Adrian Câciu, ministru PSD de Finanțe

Problema profesorilor ar fi fost rezolvată dacă România ar fi încasat banii din cea de-a doua cerere de plată din PNRR, care este blocată deocamdată din cauza unor obiective nerespectate în domeniul energiei de care se ocupă PNL, susţine ministrul de Finanţe, Adrian Câciu, conform Rador. Premierul Nicolae Ciucă spune însă că soluţia pentru revendicările sindicatelor stă în legea salarizării unitare, iar coaliţia sprijină Ministerul Muncii să realizeze această lege într-un timp cât mai scurt.

Între timp, premierul a invitat sindicatele din educaţie la discuţii mâine, la ora 12:00.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat pentru Radio România Actualităţi că va participa mâine, la Guvern, la întâlnirea cu sindicatele din educaţie, convocată de premier pentru ora 12:00. Şi ministrul Muncii, Marius Budăi, spune că va fi prezent la aceste discuţii. El consideră că este în interesul cetăţenilor şi nu al politicienilor ca până la soluţionarea revendicărilor angajaţilor din învăţământ să se suspende negocierile privind Guvernul de după rocada premierilor, aşa cum a solicitat liderul PSD. Şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că ar fi de acord cu amânarea acestor negocieri. Premierul Nicolae Ciucă susţine că soluţia pentru revendicările sindicatelor stă în legea salarizării unitare, iar tranziţia la guvernare ar trebui să producă rapid, fără sincope, pentru a se menţine stabilitatea şi echilibrul guvernării. Toate aceste discuţii au loc în contextul în care sindicatele din educaţie au anunţat că intră luni în grevă generală, dacă nu se majorează salariile din domeniu.

”Am făcut tot posibilul ca să nu ajungem la acest protest extrem”

Sindicatele din Educaţie anunţă că vor onora orice invitaţie oficială la negocieri venită din partea Guvernului României, care este singurul ce poate detensiona situaţia din învăţământ.



"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", în numele salariaţilor din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, vor onora orice invitaţie oficială la negocieri venită din partea Guvernului României. Din anul 2021, am tras foarte multe semnale de alarmă, am trimis zeci de scrisori şi comunicate, am organizat mai multe acţiuni de protest, însă, de fiecare dată, discuţiile nu au avut rezultatul aşteptat de membrii de sindicat. De cele mai multe ori, ni s-au făcut doar promisiuni, care nu au fost onorate", se menţionează într-un comunicat al celor trei organizaţii sindicale, conform Agerpres.



Potrivit sursei citate, din anul 2021 şi până în prezent, când s-a luat decizia declanşării grevei generale, au avut loc o serie de acţiuni de protest.



Astfel, pe 6 decembrie 2021, sindicatele au depus la Registratura Guvernului 163.000 de petiţii ale angajaţilor din învăţământ prin care aceştia au solicitat majorarea în regim de urgenţă a salariilor, în zilele de 20 - 22 decembrie 2021 au pichetat sediul Guvernului României, pe 13 ianuarie 2022 au pichetat sediul Guvernului României, pe 19 ianuarie 2022 au organizat o grevă de avertisment de două ore, pe 25 mai 2022 un miting de protest în Piaţa Victoriei, pe 1 februarie 2023 au pichetat sediul Guvernului României, pe 29 martie şi 25-26 aprilie 2023 au pichetat sediul Guvernului României, pe 10 mai 2023 au organizat un marş de protest la care au participat peste 15.000 de angajaţi din învăţământ şi pe 17 mai 2023 - au organizat o grevă de avertisment de două ore.



"După cum se poate observa, am făcut tot posibilul ca să nu ajungem la acest protest extrem. În continuare suntem deschişi la negocieri, indiferent de ziua şi ora la care suntem invitaţi", precizează reprezentanţii sindicatelor.



Revendicările sindicaliştilor din Educaţie vizează: majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic; instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflaţiei; plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă personalului din învăţământ; acordarea drepturilor prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizaţiei de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.); creşterea anuală a investiţiilor în învăţământ, pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi a infrastructurii; renunţarea la aplicaţia EduSal şi înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat şi administrat de Ministerul Educaţiei.

