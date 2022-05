Criză de angajaţi pe litoral. Tinerii nu se înghesuie la salarii "pentru flămânzi". Tudor, 22 ani: Strâng de maşină, am nevoie, dar nici să mă bată soarele-n cap pentru 2000 de lei

În acest moment, patronii ar avea nevoie de aproape 20.000 de angajați, potrivit litoraltv.ro. În online e plin de anunţuri de angajare la malul mării încă din luna aprilie. Se caută personal pentru toate activităţile: cameriste, barmani, ospătari, bucătari, recepţioneri, instalatori, vânzători ambulanţi şi lucrători comerciali pentru căsuţe. Salariile, spun patronii, sunt mai mari ca în ceilalţi ani. Cu toate acestea, unii angajatori se plâng că, de multe ori, cei care vin să se angajeze au pretenții exagerate deși nu au experienţă sau pregătirea lor lasă de dorit.

"Salariile pe litoral, în România, sunt bani de porumb fiert"

Tudor, un tânăr brăilean de 22 de ani, student în anul II la limbi străine în Bucureşti, revine în fiecare vară acasă la părinţi. A mărturisit că vrea să-şi cumpere o maşină şi să dea de carnet. Îşi caută de lucru pe litoral. Spune că vrea să îmbine utilul cu plăcutul, vrea să se şi distreze un pic toată vara, la mare, în timp ce munceşte. Nu a vrut să-şi dezvăluie numele complet şi nici să apară public în vreo fotografie dar a ţinut să-mi spună că salariile în industria ospitalităţii, în România, sunt "naşpa", "pentru flămânzi" şi... "nu se merită". "Vreau să am ceva de lucru pe timpul verii undeva pe litoral dar mă lasă rece salariile. Am avut prieteni care mi-au zis că bacşişu' face tot dar nu poţi sta în baza lui... azi pică, mâine nu..., mi se pare aiurea să transpir două-trei luni pentru salariul minim. Eu am la mână şi un atestat de barman, am mai lucrat o vară cand aveam 19 ani şi am venit acasă cu spatele rupt. Poate, totuşi, găsesc şi altceva. Nu sunt tocmai un tip atletic şi efortul fizic mă termină. Oricum, mi se pare bătaie de joc pentru cât te aleargă pe terase. Salariul e de groază. De ce se miră că n-au candidaţi? Pentru că nu vine nimeni să se-ndoaie de şale în haine negre care se încing una-două pentru un pumn de bănuţi. În afară de ce se poate? Mă bate gândul să aplic şi să plec pe un vas de croazieră după ce termin facultatea. Fiind şi cunoscător de limbi străine, o să-mi fie uşor. Până atunci poate mai şi slăbesc. Repet, salariile pe litoral în România sunt bani de porumb fiert. Tinerii care totuşi se duc ori sunt, săracii, foarte disperaţi după bani de buzunar ori economisesc pentru ceva. Altfel... " mi-a explicat Tudor.

Mulţi patroni de la malul mării au recurs la angajați străini sau i-au fidelizat pe cei vechi, în care au simțit că pot avea încredere. Conform datelor A.J.O.F.M, la finalul săptămânii trecute a fost organizată o Bursă a locurilor de muncă în judeţul Constanţa. Patronii au venit cu 800 de posturi pentru job-uri pe litoral, dintre care doar 56 au fost ocupate pe loc iar 120 de persoane urmează să meargă la interviuri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News