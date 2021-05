Cristoiu: În România s-a proclamat în chip solemn Sfârșitul Pandemiei! Spre uimirea lor, le voi răspunde

Ion Cristoiu are câteva comentarii după anunțarea și aplicarea măsurilor de relaxare.

„Sîmbătă, 15 mai 2021, a fost prima zi de aplicare a măsurilor de relaxare anunţate joi, 13 mai 2021, de la Palatul Cotroceni, de Klaus Iohannis, şi confirmate vineri, 14 mai 2021, de Guvernul Meu. (...) Din punct de vedere practic, măsurile n-au schimbat din temelii viaţa românilor din ultimul timp. Masca era obligatorie în aer liber. Da, dar românii, maeştri în ocolirea Legii, o purtau sub bărbie pînă la ivirea unui echipaj de poliţie sau se grămădeau la terasele care ofereau dreptul de a nu purta mască sub pretextul că bei o cafea. Nu puţini luau un covrig să-l mănînce prin tot Bucureştiul pentru a nu fi sancţionaţi că n-au mască. Purtarea măştii în aer liber trecea drept o măsură de dragul măsurii, lipsită însă de efecte în contracararea virusului. De altfel, România era una din puţinele ţări care impuseseră aberaţia asta. Astfel că renunţarea la mască n-a schimbat mare lucru în viaţa românilor. Mulţi au continuat s-o poarte. Unii doar din obişnuinţă. (...)

Nici revenirea magazinelor la orarul normal n-a schimbat viaţa românilor din temelii. Aberantă şi ea, măsura era fentată de români prin mersul la benzinării.

Indiscutabil faţă de alte ţări din Europa, România din ultima vreme a beneficiat de măsuri blînde de restricţii

Astfel că din punct de vedere practic măsurile aplicate de sîmbătă, 15 mai 2021, n-au avut semnificaţia unei eliberări dintr-un penitenciar de înaltă siguranţă.

Şi cu toate acestea, sîmbătă, 15 mai 2021, atmosfera în Bucureşti şi în ţară a fost una de sărbătoare naţională”, a scris Ion Cristoiu pe blogul său.

În opinia acestuia, măsurile de relaxare „nu sunt cine știe ce”.

„Cum se explică atunci atmosfera de veselie naţională?

Foarte simplu.

Prin felul în care au fost prezentate măsurile mai întîi de Klaus Iohannis şi apoi de Florin Cîţu.

Aceste măsuri puteau intra în vigoare în chip normal, fără mare tărăboi. Au fost şi alte măsuri de relaxare pînă acum care, deşi importante, n-au beneficiat de tărăboi făcut la cel mai înalt nivel.

Klaus Iohannis a ţinut să dea acestor măsuri semnificaţia unui moment istoric:

Sfîrşitul Pandemiei.

(...)

În România s-a proclamat în chip solemn Sfîrşitul Pandemiei.

Fireşte, cititorii se vor întreba Ce se ascunde în spatele acestei Proclamaţii?

Spre uimirea lor, le voi răspunde:

Nu pot să-mi dau seama încă!

Dar îmi voi da seama, n-aveţi nici o grijă”, a conchis Ion Cristoiu.

Acest articol reprezintă o opinie.