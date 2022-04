Cristina Pricop, head of Public Affairs Sanofi, a explicat cum a contribuit la schimbarea majoră din farmacii.

Cristina Pricop, head of Public Affairs Sanofi, a vorbit în cadrul dezbaterii organizate de DC NEWS, intitulată "Prevenția și descoperirea precoce a îmbolnăvirilor, soluții", despre rolul pe care l-a avut la schimbarea majoră din farmacii, dar și despre importanta educării și informării pacienților cu privire la prevenția și depistarea precoce a bolilor.

”Persoanele care fac parte din grupele de risc se vaccinează de obicei în cabinetele medicilor de familie, pe când restul populației ar putea fi vaccinată în farmacie, eliberând astfel medicul de familie. Ca să vă dau o altă cifră, de exemplu în statele care permit vaccinarea în farmacie, aproximativ 10%, până la 30% din totalul numărului de persoane vaccinate au fost vaccinate în farmacie, iar din acestea aproximativ 30% au fost imunizate în afara orelor de program obișnuite pentru un medic de familie, deci este exact ceea ce spuneați dumneavoastră. Farmaciștii, prin faptul că au un program extins, prin faptul că au această proximitate contribuie masiv la creșterea imunizării de grup și a ratelor de vaccinare. Sunt persoane care în alt context nu s-ar fi vaccinat.", a declarat Cristina Pricop, head of Public Affairs Sanofi.

Cristina Pricop, Sanofi: Este important ca serviciile farmaceutice să prindă contur

"Doamna doctor, ați contribuit la realizarea platformei informatice dedicate pentru comunicarea între farmacii și publicul larg. De ce v-ați implicat?", a întrebat-o jurnalistul Val Vâlcu.

"Domnule Vâlcu, este important ca serviciile farmaceutice să prindă contur. Este important ca într-o Românie îmbătrânită cu un serviciu farmaceutic și un serviciu sanitar orientate spre tratament, trebuie să alocăm cât mai multe resurse în zona aceasta de prevenție și depistare precoce. De aceea am contribuit la acest efort Colegiului Farmaciștilor. Credem că prevenția, pe lângă faptul că ea este disponibilă să spunem, ca serviciu de prevenție în farmacii sau în cabinetul medicului de familie, trebuie și învățată, educată. În ultimii 30 de ani noi nu am prea beneficiat de educație pentru prevenție, de aceea considerăm că sprijinirea oricărui efort și în acest sens, efortul particular al Colegiului Farmaciștilor de a construi această platformă este util și important.", a răspuns Cristina Pricop.

