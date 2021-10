Cristina Cioran, despre momentul cumplit în care a trebuit să nască prematur: Am fost isterică, urlam. Nu am știut dacă trăiește

"Ar fi trebuit să nasc pe 30 septembrie, iar eu am născut pe 18 iulie, de urgență. Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase. Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam într-un film", a zis Cristina Cioran, în emisiunea "La Măruță", de la Pro TV.

"După ce am născut, atât am văzut, cum pleacă o mână… Nu am știut dacă trăiește, a trebuit să aștept să fie în siguranță copilul. Am văzut un medic care pleacă cu un copil, n-am văzut copilul. N-aveau ce să-mi spună. Partea de neonatologie a plecat cu copilul, iar partea de ginecologie a rămas cu mine, așa trebuie să fie. După 20-30 de minute a venit doamna doctor și mi-a spus că e în regulă”, a mai povestit Cristina.

Ema a ajuns acasă

"Sunt foarte fericită. Nu ne putem lua ochii de la ea. Sunt foarte emoționată, și eu, și Alex, și mama care e aici, lângă noi. Am trăit sentimente contradictorii, a fost foarte ciudat. Acum este liniște și pace. (…) A fost greu să o văd o dată pe săptămână, dar până la urmă sănătatea ei și starea ei erau cele mai importante. Așa că am trecut fără egoism peste asta. Am tot felul de stări și sentimente, sper să nu se agraveze. Acum, că a venit fetița, să fie totul mai ușor și mai liniștit", povestea Cristina Cioran, pe 2 septembrie, la Antena Stars.

Vezi și: Cristina Cioran, PRIMA fotografie cu EMA, fiica pe care a născut-o prematur: Încă puțin și GATA