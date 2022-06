Cristina Almășan va deveni mamă. De ce a ținut sarcina secretă: "Mi-a fost foarte greu. Părinții mei au aflat foarte târziu"

"În primele două luni m-am simțit foarte rău, am stat mai mult în pat, eram practic o legumă. Nu făceam absolut nimic. Vomam absolut tot ce mâncam, am și slăbit în perioada aceea vreo 4-5 kilograme și după aceea am început să mă simt mai bine. A fost ok", a spus Cristina Almășan, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Mi-a apărut burta peste noapte"

Cât despre celebrele pofte despre care multe femei însărcinate vorbesc, aceasta a spus: "Am avut în primele luni. Am mâncat foarte multe fructe, atunci le-am și descoperit, aș putea spune. Nu știu dacă ați mâncat vreodată mere roșii, sunt foarte bune, să încercați (râde – n.r.). Înainte mâncam foarte puține fructe. În primele săptămâni de sarcină am mâncat cu 70% fructe mai multe decât mâncam de obicei. Am poftit bere, ca niciodată. Mie nu-mi plăcea berea înainte și acum, în sarcină, mi-a fost poftă de bere. În rest, alte pofte n-am avut pentru că eu pofteam și înainte de sarcină la foarte multe chestii", a mai spus ea.

"Până acum, am luat 8 kilograme. Oricum, mi-a apărut burta peste noapte. Foarte târziu mi-a apărut burtica. Și când mi-a apărut am fost puțin șocată că nu mă așteptam să crească atât de repede într-un timp atât de scurt. Cred că în două săptămâni maximum deja se vedea ditamai pepenele (râde – n.r.)", a mărturisit vloggerița.

De ce a ținut sarcina ascunsă

"În primul rând, am ținut sarcina ascunsă pentru că părinții mei au aflat foarte târziu pentru că ei nu locuiesc în România și mi-a fost foarte greu să ajung eu la ei și nici ei n-au venit în țară. Așa că am ținut-o secret până aproape de momentul în care le-am spus și lor. Asta s-a întâmplat acum, recent. Și le-am spus-o și într-un mod foarte drăguț și simpatic. Am făcut un soi de trailer de film împreună cu iubitul meu și i-am dus la cinema. Le-am spus că mergem să vedem un film, dar acolo a fost surpriza cea mai mare pentru că, printre trailer-ele de film care se pun în mod normal la cinema, a urmat și trailer-ul acesta cu mine și cu el în care facem anunțul foarte drăguț. A fost un moment foarte emoționant", a povestit Cristina Almășan.

"Nu știm încă ce sex este. Momentan știe o singură prietenă"

"Nu știm încă ce sex este. Momentan știe o singură prietenă de-ale mele căreia i-am încredințat pliculețul cu sexul copilului și care a păstrat și încă păstrează secretul foarte bine. Eu am răbdare, mai nerăbdător e iubitul meu să afle ce sex este. Sunt curioasă, dar în același timp îmi place să am emoția descoperirii și îmi place să mă bucur de surpriză. O să aflu cu puțin timp înainte de naștere. O să facem un party la sfârșitul lunii iunie și atunci voi afla." a mai spus ea.

