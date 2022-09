Cristina Almășan nu vrea să-și boteze religios fetița: O lăsăm pe ea să aleagă

"Prima săptămână a fost puțin mai aiurea, mai greuță, dar acum sunt super ok. Am născut în apă. Am crezut că va fi foarte, foarte ușor, n-a fost deloc ușor, n-am ce se să te mint. Dar poate că așa a fost la mine. Nu vreau să sperii viitoare mămici, așa a fost la mine. Oricum și fetița a fost destul de mare, am născut-o la 3,6 kg, măricică, măricică. Dar a trecut. Acum sunt ok.

Am născut la o clinică din Constanța, auzisem de ea de la alte prietene care au născut acolo. Am ales această clinică pentru că putea să stea și iubitul meu cu mine, să se interneze și să asiste la naștere, mi-a fost de super mare ajutor lucrul ăsta în primul rând psihic, și-n alt doilea rând și fizic pentru că am avut-o pe fetiță din primul minut după ce am născut-o. A stat cu noi non-stop, în salon", a spus Cristina Almășan pentru ciao.ro.

"Nu vom face botez"

"Momentan am renunțat doar la timpul petrecut în online. Nu mai petrec așa de mult pentru că și prefer să stau cu cea mică și să mă bucur de momentele cu ea, dar sper să revin cât de curând și să fiu la fel de activă cum eram odată. În rest, ce s-a mai schimbat este că acum mă trezesc de 3 ori pe noapte (râde – n.r.) ca să-i dau să mănânce", a mai spus vloggerița.

"Nu vom face botez. Nu știu dacă vom face petrecere, nu cred, nu știu. Dar botez religios cu siguranță nu vom face. O lăsăm pe ea să aleagă când va vrea ea, când va crește", a spus Cristina Almășan.

"Mi-a apărut burta peste noapte"

"În primele două luni m-am simțit foarte rău, am stat mai mult în pat, eram practic o legumă. Nu făceam absolut nimic. Vomam absolut tot ce mâncam, am și slăbit în perioada aceea vreo 4-5 kilograme și după aceea am început să mă simt mai bine. A fost ok", a spus Cristina Almășan, când a dat marea veste, într-un interviu pentru ciao.ro.

Cât despre celebrele pofte despre care multe femei însărcinate vorbesc, aceasta a spus: "Am avut în primele luni. Am mâncat foarte multe fructe, atunci le-am și descoperit, aș putea spune. Nu știu dacă ați mâncat vreodată mere roșii, sunt foarte bune, să încercați (râde – n.r.). Înainte mâncam foarte puține fructe. În primele săptămâni de sarcină am mâncat cu 70% fructe mai multe decât mâncam de obicei. Am poftit bere, ca niciodată. Mie nu-mi plăcea berea înainte și acum, în sarcină, mi-a fost poftă de bere. În rest, alte pofte n-am avut pentru că eu pofteam și înainte de sarcină la foarte multe chestii", a mai spus ea.

"Până acum, am luat 8 kilograme. Oricum, mi-a apărut burta peste noapte. Foarte târziu mi-a apărut burtica. Și când mi-a apărut am fost puțin șocată că nu mă așteptam să crească atât de repede într-un timp atât de scurt. Cred că în două săptămâni maximum deja se vedea ditamai pepenele (râde – n.r.)", a mărturisit vloggerița. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News