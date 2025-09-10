Cristian Vasilcoiu - numit secretar general adjunct la Ministerul Muncii

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mădălin-Cristian Vasilcoiu, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției generale resurse umane, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru o perioadă de 6 luni, se arată în decizia semnată marți de premierul Ilie Bolojan.



Cristian Vasilcoiu a fost secretar de stat în Ministerul Muncii.



Totodată, începând cu data de 21 octombrie, Iuliana Lascu, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Institutului Național de Administrație pentru o perioadă de 6 luni.



Deciziile de numire au fost publicate marți în Monitorul Oficial. (Agerpres)

