Cristian Seidler a răbufnit în direct la Realitatea Plus și a plecat din platou: Vai de capul meu! Ne vedem în instanță

Cristian Seidler, vicepreședintele USR, a răbufnit în direct la Realitatea Plus și a părăsit platoul emisiunii.

Cristian Seidler, vicepreședintele USR, a răbufnit în direct la Realitatea Plus și a părăsit platoul emisiunii "România suverană". Politicianul a spus că o va da în judecată pe prezentatoarea emisiunii, Alexandra Păcuraru, după ce aceasta l-ar fi numit securist. Tot scandalul a început după ce jurnalista a afirmat că anumite persoane străine se sustrag de la executarea pedepselor în țara noastră. Cristian Seidler nu a fost de acord cu cele relatate de Alexandra Păcuraru, iar între cei doi a avut loc un schimb acid de replici.

Redăm mai jos dialogul dintre cei doi:

Cristian Seidler: Marii politicieni ai României se sutrag ei până una alta, dar încă o dată, indiferent de ce naționalitate sau cetățenie are infractorul, trebuie să stea la răcoare și trebuie recuperat prejudiciul, dar nici să naștem teorii conspiraționiste, cu telefoane de la ambasadă...

Alexandra Păcuraru: Dar nu sunt conspiraționiste. Doamna Clotilde a dumneavoastră tot pe la Ambasada Franței a fost.

Cristian Seidler: A fost ce? Infractoare? Și a sunat Ambasada Franței?

Alexandra Păcuraru: A, nu știm, nu știm, că prima oară când a plecat din țară nu știm de ce a plecat din țară, când a fost nu știu ce accident la firma la care doamna Clotilde era directoare.

Cristian Seidler: A vrut omul să se facă accident, nu? Asta sugerați?

Alexandra Păcuraru: Dar de ce îmi pui cuvinte în gură? Eu nu am zis asta. Eu am sugerat că a plecat din țară după ce a fost un accident.

Cristian Seidler: Și credeți că ar avea vreo legătură cu infracțiunea respectivă?

Alexandra Păcuraru: A plecat din țară. De ce a fost chemată la ambasadă alături de domnul Coldea și de toată lumea? Ce face ambasada pentru ea?

Cristian Seidler: Când s-a întâmplat asta?

Alexandra Păcuraru: Păi întrebați-l pe domnul Coldea că am înțeles că ați fost prieteni.

Cristian Seidler: Întrebați-l dumneavoastră.

Alexandra Păcuraru: Păi îl sun, dar nu-mi răspunde.

Cristian Seidler: Dumneavoastră faceți niște afirmații pentru care nu aveți dovezi.

Alexandra Păcuraru: Fac afirmații pe care tot statul le-a făcut.

Cristian Seidler: Dacă nu aveți dovada de ce vorbiți despre faptul că așa s-a întâmplat?

Alexandra Păcuraru: Știu de la oameni care au fost acolo că s-au dus. Și tatăl doamnei Clotilde ce era?

Cristian Seidler: Tatăl doamnei Clotilde, habar nu am. Ce era?

Alexandra Păcuraru: Păi nu știu, nu sunteți acolo, vă răspunde la telefon Clotilde?

Cristian Seidler: Dacă o sun, da.

Alexandra Păcuraru: Aveți proiecte cu Clotilde? Sunt proiecte de țară sau sunt proiecte ca să luați toți banii din țară afară?

Cristian Seidler: Asta sugerați acum?

Alexandra Păcuraru: Nu, vă întreb. Este o întrebare. Toate mesajele pe care le am de la telespectatori este că această persoană tot ce face este un fals, la primăria Sectorului 1, ea își dă bani ei. Spun consilierii de la PNL și PSD, dacă nici ei nu mai au dovezi.

Cristian Seidler: Păi nu au dovezi, tocmai, e doar bla-bla-bla.

Alexandra Păcuraru: Păi a prezentat toată media, s-a vorbit și Clotilde este tot acolo. De ce? O susține statul francez, statul român nu o susține.

Cristian Seidler: Veniți cu teorii conspiraționiste.

Alexandra Păcuraru: Nu sunt teorii, trăiesc aici, am afaceri aici. Nu am dovadă, dar consilierii fac afirmațiile astea. Nu vorbește cu ei, își dă singură banii, nu are discuții cu nimeni, ea creează doar scandal.

Cristian Seidler: Cu mafia gunoiului s-a certat și în continuare se va certa.

Alexandra Păcuraru: Cu mafia gunoiului, de asta avem șobolani mai mari decât pisicile pe stradă.

Cristian Seidler: Asta e o afirmație pe care la postul dumnevoastră încercați să o dovediți cu filmări de pe vremea doamnei Firea din parc, haideți să fim serioși, m-am săturat de toate manipulările astea. Când aveți dovezi faceți informații.

Alexandra Păcuraru: Înseamnă că trăiți într-o altă bulă. Cred că sunteți în bula securiștilor.

Cristian Seidler: A securiștilor? Seară bună, ne întâlnim în instanță. Spuneți că sunt în bula securiștilor fără nicio dovadă. Și v-o spun în direct, la CNA vă fac reclamație pentru că ați făcut o afirmație fără dovadă că eu aș fi din bula securiștilor. Vai de capul meu, ce televiziune e asta? Faceți informații total nefondate, inventate. Aveți vreo dovadă? Atât vă întreb. Deci nu aveți nicio dovadă. La revedere!

