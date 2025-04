Crin Antonescu a răspuns întrebării „Care este cel mai mare regret al dumneavoastră?”

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la președinția României la alegerile prezidențiale din 2025, a declarat că principalul său regret politic este eșecul USL, o construcție pe care o consideră valoroasă, iar neîmplinirea încrederii oamenilor l-a marcat cel mai mult.

„Care este cel mai mare regret al dumneavoastră?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.



„În politică, sincer să vă spun, nu am regrete... E acel regret, acea părere de rău, care a contribuit masiv și la plecarea mea la sfârșitul unui ciclu din politică: eșecul USL. Astăzi a rămas o istorie din asta contrafăcută, o vulgată: „Vai, vai, vai, ce îngrozitor ce a fost cu USL-ul!”. Nu! USL-ul a fost un lucru extraordinar, de aia l-au votat 60% din oameni. Nu a fost o prostie, a fost o construcție.... se puteau face lucruri foarte frumoase. Încrederea aia neîmplinită a oamenilor, pentru mine, a rămas cel mai mare regret, dar istoria lucrează cu paranteze”, a spus Crin Antonescu.

„Nu doresc să propun reintroducerea pedepsei cu moartea"

Crin Antonescu a vorbit despre declarația sa privind pedeapsa cu moartea pentru traficanții de droguri. Acesta a subliniat că nu va propune reintroducerea pedepsei cu moartea și a clarificat că se gândește la măsuri mai severe în cadrul legislației penale, cum ar fi reorganizarea autorităților și crearea unei agenții asemănătoare celei din SUA pentru combaterea traficului de droguri.

„Ați avut o declarație controversată cu pedeapsa cu moartea pentru traficanții de droguri. Cred că v-a adus foarte multe voturi fiindcă părinții care au copii susceptibili de a fi țintă sunt de acord cu dumneavoastră, chiar dacă nu e political correctness. Ce să înțelegem din declarația dumneavoastră?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Nu știu dacă mi-a adus voturi, nici nu sunt convins, nici nu am urmărit asta. Și atunci am spus: nu se pune problema, nu voi propune, nici nu am cum, nici nu doresc să propun reintroducerea pedepsei cu moartea. A fost doar o exprimare la cald și pe care am și justificat-o în temeiul ăsta de solidaritate pentru că am văzut cu toții filmul ăla îngrozitor, și nu e primul caz.



Nu se pune problema! Vorbesc de maximă asprime în regimul de legislație penală din Uniunea Europeană și România. Am văzut că după aceea s-a stârnit un val de milă, nu pentru omul ăla care murise acolo, ci pentru ipoteticii oameni pe care i-aș fi prins eu să-i împușc. Asta e foarte interesant cu mila față de situații teoretice când avem în față așa ceva.



Eu nu vorbesc de dealerii ăștia necăjiți de pe stradă. Vorbesc de marii traficanți care, sincer, nu prea au fost deranjați sau prinși în România de foarte multă vreme, în ciuda eforturilor pe care le-au făcut. După aceea am și spus, de fapt, ce vreau și ce cred că trebuie făcut concret, cu reorganizare, cu agenție ca în America, cu oameni care să poarte pistol, nu ca să împuște pe cineva, dar care să poată face față pentru că aici vorbim de clanuri și de grupuri care sunt foarte violente și bine înarmate”, a spus Crin Antonescu la DC News.

