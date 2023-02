Crimă la Brașov. Femeie de 36 de ani, ucisă de concubin 

Femeia a fost găsită de poliţiştii care s-au deplasat la locuinţa în care se afla aceasta, în urma unei sesizări la 112 cu privire la producerea unei agresiuni.



"Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au identificat o femeie, în vârstă de 36 ani, în stare de inconştienţă, cu leziuni pe corp, cu privire la care cadrele medicale, sosite ulterior, au declarat decesul", a precizat IPJ Braşov.



Conform sursei citate, poliţiştii "au identificat autorul ca fiind un bărbat, în vârstă de 35 de ani, fostul concubin al femeii decedate".

Criminalul a fost prins





În prezent, acesta se află în custodia autorităţilor, a mai precizat sursa citată.



"Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov - Serviciul de Investigaţii Criminale, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au întocmit dosar penal, în care, la acest moment, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor. (...) Ancheta penală este în curs de desfăşurare, sub coordonarea procurorului de caz, cercetările fiind continuate pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii judiciare", au transmis reprezentanţii IPJ Braşov.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News