Credeați că le-ați văzut pe toate în București? După șobolani, iată că ne-au „invadat” și... mistreții.

Un cititor DC News ne-a trimis pe adresa redacției imagini cu mistreți în zona Ambasadei SUA din Sectorul 1. După cum puteți vedea din imagini, porcii mistreți au devastat gazonul.

Cel mai probabil, animalele duc lipsa hranei și apei în habitatul lor natural, motiv pentru care pleacă din pădurile din jurul Bucureștiului și „se plimbă” prin Sectorul 1. Porcii mistreți reprezintă un pericol pentru că este greu de prezis cum pot reacționa în astfel de situații. Depinde, desigur, și cât de înfometați și însetați sunt, motiv pentru care este bine să ne adăpostim în caz că dăm de ei prin Sectorul 1 sau prin alt loc din București.

Iată imagini cu porcii mistreți și cu pagubele lăsate în urma „vizitei” lor:

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat, un proiect prin care fiecare cetăţean major cu domiciliul în sector ar putea primi un tichet anticriză de 1.000 lei pentru energie şi a făcut apel la reprezentanţii partidelor politice din Consiliul Local să lase „calculele electorale" şi să aprobe acest proiect.

„Vă prezint, în premieră pentru administraţiile locale, măsurile noastre pentru cetăţenii sectorului afectaţi de actuala criză energetică. Oferim un sprijin financiar cetăţenilor din Sectorul 1 pentru a putea trece mai uşor de criza energetică. Încurajăm implementarea unor măsuri de eficienţă energetică în fiecare locuinţă din Sectorul 1. Oferim 200 milioane de lei locuitorilor din Sectorul 1. E vorba de un sprijin financiar sub formă de tichet anticriză în valoare de 1.000 lei pentru fiecare locuitor", a declarat Armand, într-o conferinţă de presă.



Ea a precizat că ajutorul este nominal şi va primi acest tichet anticriză fiecare locuitor care a împlinit 18 ani. "De acest ajutor nu vor beneficia decât cetăţenii care au domiciliul în Sectorul 1", a mai precizat Clotilde Armand, adăugând că fiecare cetăţean va primi tichetul acasă.

Manevră de imagine à la Clotilde Armand

De fapt, este doar o manevră de imagine prin care Clotilde Armand încearcă să arate oamenilor că le dă „ceva” și practic vrea să-i pună pe cei de la PSD, PNL și alte partide din Consiliu în situația de a vota împotrivă. De ce? Pentru că inițiativa nu pare „prea” legală, nici rațională și nici nu se știe cum va da banii.

Cum dă Clotilde Armand efectiv 1.000 lei? Îi aruncă peste gard, îi trimite prin poștă, îi aruncă din avion, tipărește cupoane?

Este a doua manevră de acest fel. Recent spunea că vrea să echipeze anumite blocuri cu panouri solare. Dar nu avea nimic concret, niciun studiu de fezabilitate, motiv pentru care a fost blocată în Consiliu. Dar ei îi convine să propună tot felul de idei „mărețe”, dar fără suport pentru că așa poate arăta cu degetul spre opoziție și să spună: „mă blochează! Se opun binelui comun etc”.

Ce-i drept ar fi o lovitură a Consiliului să nu blocheze inițiativa cu ajutorul de 1.000 lei și să arate astfel că primarul Clotilde Armand nu este pregătită să pună proiectul în practică, neavând pasul 2. Primarul nu are un proiect adevărat în spate, ci pur și simplu o declarație care sună bine:„ să dăm 1.000 lei fiecare locuitor”.

În plus, Sectorul 1 este cel mai bogat din București. Și dovadă că inițiativa lui Clotilde Armand nu este gândită, ne punem întrebarea ce sens are să ajuți bogații, în loc, eventual, să dai 3.000-4.000 lei familiilor cu venituri modeste din Sectorul 1? Se putea face o anchetă socială pentru a vedea cine are nevoie de tichete anticriză, nu să dai tuturor. Practic, Clotilde Armand vrea să dea 1.000 lei și celui care stă într-o vilă cu două etaje și unuia care stă într-o garsonieră și nu are bani să treacă iarna. Nici nu este moral să le dai bani tuturor, indiferent ce salarii au, în loc să construiești o școală, de exemplu, să repari un drum sau să faci o parcare.

Dar vedem cu ce jocuri de imagine ne va mai surprinde Clotilde Armand...

