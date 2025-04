Covrigul, metoda neobișnuită prin care profesorii făceau lecțiile mai interesante pe vremuri

Dr. Florin Chirculescu a povestit cum a ajuns să scrie datorită influenței a două profesoare excepționale de franceză și română, care evitau metodele autoritare.

„Să vă spun de ce am ajuns să scriu. Am avut norocul a două profesoare senzaționale, una de franceză și una de română. Nu erau genul de profe cu bătut la palmă, cu îmbrânceală, cu țipat. Pur și simplu... nu știu cum au reușit”, a spus dr. Florin Chirculescu.



„Chestia asta cu bătutul la palmă... Eu am fost la Timișoara, la școala generală, și era cu rigla la palmă. Acum ar coborî poliția cu mascații de pe acoperiș. Nu au fost foarte traumatizate generațiile, vreau să spun”, a spus Val Vâlcu.

„E un har pe care trebuie să-l ai ca profesor"

Bogdan Hrib a povestit cum profesorul de română începea lecțiile într-un mod neconvențional.

„Eu sunt stângaci. Pe mine nu m-au lăsat să scriu cu stânga și am fost tot timpul indignat din cauza asta. Și acum, dacă mă chinui puțin, cu litere de tipar pot să scriu cu stânga. Asta m-a bulversat întotdeauna”, a spus Bogdan Hrib.



„De ce aveau obsesia asta cu scrisul cu dreapta, nu cu stânga?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Nu știu, nu am înțeles-o niciodată. Apropo de profesori și de har. Și aici e o problemă. E un har pe care trebuie să-l ai ca profesor de limbi străine, de română. Noi am avut un profesor de română la Liceul Mihai Viteazul, care, vinerea, după câteva ore grele, intra în clasă, arunca catalogul pe masă, scotea o hârtie de 25 de lei și spunea: „Care din voi se duce la Foișor să ia niște covrigi? Puneți voi restul și hai să vorbim ce ați mai citit!”. Așa începea ora de română. Se putea și așa”, a spus Bogdan Hrib la emisiunea „Anti-Mit", de pe DC News.

