Cove, SPERIAT de facturile enorme: "Le aștept cu sufletul la gură. Mă țin în tensiune"

Cove a vorbit despre îngrijorarea pe care o are față de facturile pe care urmează să le primească.

Dan Negru, DEMISIE de la Antena 1? Cu ce post ar fi SEMNAT. "E mai bine să eșuezi în condiții onorabile decât să reușești prin fraudă!"

Facturile uriașe la curent au speriat pe toată lumea. Nici vedetele nu stau prea relaxate în așteptarea facturilor.

Într-un interviu pentru Spectacola și DC News, Cove a mărturisit că a început anul cu o grijă în plus. Prezentatorul TV spune că așteaptă cu sufletul la gură facturile la curent.

„Este un an al incertitudinilor, nu-i așa? Cu toții ne întrebăm cât o să plătim facturile. E un an care a început cu multe semne de întrebare. Dar un an în care, sperăm cu toții, lucrurile se vor așeza și ne vom putea relua viața de dinainte”, a mărturisit Cove în interviul de la Spectacola.

„Ai avut vreo surpriză la facturi?”, a fost întrebat acesta de către Georgiana Ioniță, gazda emisiunii.

„Nu, pentru că încă nu mi-au venit. Dar le aștept cu sufletul la gură. Mă țin în tensiune încă”, a răspuns actorul, în spirit de glumă.

Cum a fost perioada pandemiei pentru Cove: Când suntem pe culmile disperării, când pe culmile extazului



Gabriel Coveșeanu, în vârstă de 47 de ani, este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. Cove este la bază actor și în continuare este angajat la Teatrul de copii Ion Creangă, din Capitală, aceeași instituție la care s-a angajat în urmă cu peste 20 de ani, imediat după facultate. Cove este acum managerul Teatrului Ion Creangă și, în paralel, activează ca prezentator TV, la Prima TV, unde realizează emisiunea Flash Monden, alături de Diana Bart.

Cove s-a mutat recent la Prima Tv, după ce, ani la rând, a făcut echipă cu Adela Popescu, la PRO TV, la cârma emisiunii Vorbește lumea.

Despre pandemie, actorul spune că fiecare a avut cîte ceva de învățat din această perioadă.

„De câțiva ani, viața noastră poate fi desenată ca o sinusoidală: când suntem pe culmile disperării, când pe culmile extazului. Important este, cred eu, să învățăm ceva din asta, despre noi, în primul rând.

Cum a ajuns Cove să lucreze cu Andreea Marin: NU am ȘTIUT! Ziceai că sunt de la Asociația vânătorilor și pescarilor

